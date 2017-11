Tunisie: Une œuvre tous publics

La pièce raconte l'histoire d'une famille partie pour labourer une terre pour vivre. Durant une année de sécheresse, un intrus a racheté la terre et a obligé cette famille à travailler pour lui. Les jeunes de la famille refusent l'injustice et décident de rejoindre l'insurrection contre les maîtres. Le plus jeune de cette famille sera la victime de cette action.

La famille continuera la lutte et finira par gagner, mais le nouveau leader des révolutionnaires deviendra rapidement un dictateur.

«Ce texte écrit en 1970 par deux éminents dramaturges et édité en 1992 demeure d'une actualité poignante, j'irai jusqu'à dire que les événements que nous avons vécus l'ont rattrapé; de surcroît, c'est un texte d'une générosité qui autorise plusieurs lectures scéniquement parlant», s'exprime le metteur en scène à propos de son approche du texte.

Et il ajoute : «Tous les protagonistes sont des personnages anonymes, et ils le sont tous, dotés d'un statut social éphémère d'où leur insoutenable légèreté. Ils sont porteurs d'un discours qu'ils n'assument pas, ils évoluent entre utopie et dystopie. Je ne suis pas dans une démarche conventionnelle quant au traitement de ce spectacle, non par fantaisie de metteur en scène, mais parce que ce texte n'est pas écrit de façon conventionnelle, et si par moments les auteurs usent de techniques, c'est pour se créer des repères.

Loin de toute dimension tragique, les personnages, dans leur utopie et dystopie, vivent un drame sociopolitique, la motivation des uns étant une mainmise sur le pouvoir alors que chez les autres, c'est une reconquête de ce pouvoir censé être libérateur ».

«Al Bayadek» interprété par Chedi Mejri, Maysa Sassi, Rania Agherbi, Zied Mechri, Ahmed Hachicha, Malek Labbaoui, Sarra Sanaâ, Yasmine Fathalli, Yosra Ammouri, avec la participation de Rim Zeribi, est une œuvre tous publics à voir et même à revoir.