Tunisie: Pour une stabilité économique et sociale durable

La Fondation Friedrich Ebert organise la conférence régionale de lancement de la publication : «Vers des politiques économiques socialement justes dans la région Mena», et ce, les 24 et 25 novembre 2017.

Les politiques économiques néolibérales et capitalistes, mises en œuvre depuis de nombreuses décennies dans la région Mena, ont créé de fortes inégalités sociales, plus de marginalisation et plus de pauvreté. Cela a mené à des crises économiques et sociales, accentuées par une instabilité politique dans la région. A la Fondation Friedrich Ebert, on est convaincu que la stabilité économique et sociale reste une vraie cause à défendre. Pour ce faire, un programme de développement a été mis en place visant à repenser les politiques économiques pour plus de justice sociale, sans quoi il est difficile de parler de croissance au sens économique, social ou même humain. Des politiques alternatives sont ainsi proposées en impliquant les différentes parties prenantes pour aboutir à un développement socialement juste et durable dans la Région Mena.

Pour la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), la fondation politique du parti social démocrate allemand, la justice économique et sociale ainsi que la stabilité économique et sociale à long terme pour chaque individu sont essentielles. Sans elles, aucun développement, qu'il soit économique, politique, social ou humain, n'est possible. Le progrès social est bloqué sans un certain degré de justice sociale.

Encourager les échanges

Cependant, la justice sociale n'est jamais accordée comme cela, elle doit être revendiquée et défendue. C'est la raison pour laquelle il faut des syndicats solides et indépendants ainsi qu'une société civile informée et vigilante, qui se battent pour que des institutions responsables régissent les politiques économiques et contrôlent les forces du marché. L'idée centrale du projet régional de la FES est d'appuyer une réflexion économique hétérodoxe et d'encourager les échanges entre le monde universitaire, la société civile et les décideurs politiques dans le monde arabe.

Ce projet a constitué une occasion unique de développer, en temps opportun, un projet nécessaire sur les politiques économiques dans la région. Avec un échéancier sur quatre ans, de 2016 à 2019, une approche ascendante à plus long terme, partant de la base et impliquant un grand nombre d'experts de la région et au-delà, est au cœur du projet.

De même, en soutenant plusieurs études, formations, cours d'été, ateliers de travail et séminaires universitaires portant sur des sujets spécifiques liés à la justice sociale, tels que le commerce, l'emploi, la reconstruction, le développement rural, la souveraineté alimentaire et l'économie sociale et solidaire, ce projet vise à améliorer les connaissances et initier de nouveaux débats au niveau régional.

«Vers un développement socialement juste dans la région Mena»

Cette publication vise à lancer un débat sur les politiques économiques dans le monde arabe et sur la manière dont l'injustice économique et sociale pourrait être remplacée par un système économique qui profite aux populations au lieu d'encourager leur exploitation. Mais il faut contester l'hégémonie du discours néolibéral sur l'ordre économique pour parvenir à cette justice sociale. Pour cela, il faut développer, formuler et partager dans la région les connaissances en lien avec l'économie politique, le fonctionnement de la finance internationale et des marchés mondiaux, les intérêts globaux en jeu et leur articulation à travers les institutions financières internationales.

D'éminents chercheurs de la région, formant le «noyau dur» du projet, se sont regroupés fin 2015 et pendant les deux dernières années dans le but d'écrire conjointement cette publication qui, d'un côté, discute des politiques qui entraînent l'injustice sociale, et de l'autre, propose des alternatives susceptibles d'instaurer la justice sociale dans le monde arabe. Bien que cet ouvrage constitue une étape importante dans le travail du projet, il n'en marque pas la fin.

Une idée sur l'évènement

Lancement de la Publication et débats autour de ces sujets :

- Réponses à «l'Hégémonie néolibérale» : Priorités et impératifs pour un avenir socialement juste : Expériences de la Région Mena, d'Asie et d'Amérique latine

- Politiques commerciales et fiscales dans la région Mena :

Quel type de développement à travers le libre-échange et les politiques fiscales néolibérales ?

- Les effets économiques et sociaux du changement climatique, de la souveraineté alimentaire, de la disparité régionale et de l'inégalité dans la région Mena : des impératifs pour des solutions urgentes

- Politiques d'emploi et protection sociale dans la région Mena : quelle est la sortie de la crise ?

- Les donateurs internationaux, les institutions financières, l'influence étrangère : un soutien utile ou des interventions désastreuses ?

- Comment défendre de nouvelles politiques et idées économiques dans la région Mena ?