Tunisie: ESM - Vite rebondir

«L'EST s'est imposée grâce à son expérience, souligne le coach Gheraïri. Nous avons créé des occasions, notamment en seconde période. Nous devons composer avec l'effectif disponible et travailler davantage». L'ancien coach sfaxien ne veut pas sacrifier à une polémique stérile sur l'arbitrage qui reste une plaie béante dans notre football.

Un style plus réaliste

Cette défaite fait, en tout cas, perdre les dividendes de la victoire à Zarzis où l'ESM a témoigné de beaucoup de réalisme et de solidité grâce à son tandem d'attaque Imed Meniaoui et Borhane Lahkimi, soutenus par Jilani Ben Abdessalam et Niang.

Cinquième au classement avec 13 points, l'ESM va défier cet après-midi le nouveau promu médeninois. Ce n'est pas l'idéal pour aller croiser le fer avec un ensemble qui a le couteau sous la gorge même si, la lourde défaite face à l'EST mise à part, cette première partie de la compétition a rassuré les fans quant à la capacité du club à poursuivre sur la lancée des deux dernières saisons vécues sous la conduite de Mohamed Kouki.

Visiblement, Gheraïri a vite pris la mesure de sa nouvelle équipe, relançant la machine dans un autre style que celui de son prédécesseur. Il y a moins de spectacle pour un surcroît de réalisme. L'équipe joue sur son expérience, sur sa maturité et sur les automatismes tissés au sein d'un effectif qui n'a pas finalement beaucoup changé d'une saison à une autre. L'ossature est toujours là, et cet avantage-là aide à serrer les coudes aux moments les plus difficiles. A l'image de ce qui advint aux lendemains de la raclée essuyée à Gabès contre la Zliza (défaite sans appel 5-1).

Lahkimi incertain

Chapitre formation, le milieu défensif Bassirou Bamba, rétabli de sa blessure pourrait signer son come-back. Pour le reste, le coach Ghazi Gheraïri pourra compter sur ses meilleurs éléments, mis à part Borhane Lahkimi annoncé incertain. En effet, il a marqué un repos de quatre jours après sa blessure face à l'EST.

Deux Sénégalais dans le viseur

Deux joueurs sénégalais vont renforcer les rangs métlaouiens à partir du mercato d'hiver. En attendant la signature de contrat, le staff va devoir les soumettre à des tests techniques poussés.

Formation probable: Souissi- Mazni, Zahou, Ayari, Ben Salah- Khelij, Bamba (ou Mhamedi), F.Maâouani, Ben Abdessalam- Baccouche et Meniaoui.