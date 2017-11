Tunisie: Un moment de solitude

Côté budget, l'Isie est venue demander au Parlement 84,043 MD, au titre de frais de gestion (19,9 MD), de frais d'élections et référendums (59,142 MD) et de frais d'équipement (8 MD). Le budget demandé par l'Isie diffère légèrement de celui défendu par le ministère des Finances qui a décidé de ne pas accorder à l'Instance les frais relatifs aux élections et référendums.

Depuis le mois de mai, et suite à une démission collective, l'Isie vit une crise sans précédent. «D'un autre côté, on ne peut pas m'en vouloir d'avoir été élu à la faveur d'un consensus ! C'est la loi relative à l'élection du président de l'Isie qui l'impose de fait», lâche-t-il devant la commission. Le frontiste Mourad Hmaidi le lui concède : «Vous n'êtes effectivement pas responsable, ce qui se passe à l'Isie, ce sont les politiques qui en sont responsables».

Maintenant, si je dois approfondir la réflexion, je dirais que je comprends les anciens membres qui sont là depuis 2011, et qui craignent que j'applique la sélection automatique pour les remplacer. Les nouveaux, eux, craignent que je les intègre dans une opération de tirage au sort alors qu'ils ne sont là que depuis peu de temps». Le président de l'Isie a déclaré que pour lui, l'équation était extrêmement difficile, d'autant plus que chaque option s'appuie sur des arguments juridiques défendables.

