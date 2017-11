Tunisie: La Tunisie refuse toute forme d'ingérence étrangère

Le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobji, a assuré, dimanche, au Caire, devant la réunion extraordinaire au niveau ministériel de la Ligue des Etats arabes, que la Tunisie se tenait aux côtés de l'Arabie Saoudite et de Bahreïn.

La Tunisie, a-t-il dit, se tient aux côtés de l'Arabie Saoudite et du Bahreïn contre tout ce qui est de nature à porter atteinte à leur sécurité, leur stabilité et leur intégrité territoriale.

«La Tunisie refuse toute forme d'ingérence dans les affaires internes des pays et les agissements menaçant la paix et la sécurité à l'échelle régionale et internationale», a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'Etat a réitéré l'importance du dialogue et de la négociation, seuls moyens pour surmonter les différends et préserver la sécurité et la stabilité dans la région arabe.

Une réunion extraordinaire en urgence des ministres des Affaires étrangères s'est tenue, dimanche, au Caire, à la demande de l'Arabie Saoudite pour examiner l'intervention de l'Iran dans la région arabe, notamment après que l'aéroport de Riyad a été visé, le 4 novembre, par un missile de fabrication iranienne intercepté par l'armée saoudienne et l'attentant contre un oléoduc à Bahreïn le 11 novembre.