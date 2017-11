Maroc: Coupe du Monde - Hervé Renard ne veut rien laisser au hasard

Le Maroc disputera la Coupe du Monde 2018. C'est la première fois depuis 20 ans que le Maroc disputera un Mondial puisque sa dernière participation à cette compétition remonte au Mondial 1998 en France. Les Marocains avaient terminé 3es de leur groupe derrière le Brésil et la Norvège, devançant l'Ecosse.

Arrivé à la tête du Maroc en février 2016, Hervé Renard a réussi l'exploit de ramener les Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. Le sélectionneur du Maroc a assuré au «Matin» qu'il réfléchirait tous les jours à cette grande compétition. Il a, en outre, déclaré qu'il attendait le tirage au sort avant de penser à planifier la préparation au Mondial, affirmant qu'il ne laisserait rien au hasard.

« Bien sûr qu'on va y penser très fort. Il faut surtout ne pas laisser aucun détail au hasard, parce qu'une Coupe du Monde, c'est le Graal et c'est le top niveau mondial. On va bien y réfléchir. La première chose à attendre, c'est le tirage au sort. Et quand on aura toutes les données, on pourra bien planifier tout cela, a confié le technicien français au Matin. On est encore loin de tout ça. Il peut y avoir des blessures, des révélations et des déceptions. Beaucoup de choses qui peuvent se passer en sept mois. »