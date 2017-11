Afrique: Federico Nsue Nguema grand espoir du football équato-guinéen pour le CHAN

Lorsqu'il se qualifie avec son pays pour le CHAN Total 2018, il y a deux mois, Federico Nsue Nguema devient sans le savoir, l'un meilleurs espoirs du Nzalang Nacional et fait déjà tourner la tête de plusieurs clubs européens. On lui promet un avenir radieux.

« Papa » (surnom donné en raison de son caractère sérieux sur et en dehors des terrains), est, de toute évidence, doué d'un talent indéniable. Il a fêté sa première sélection en match amicale contre le Congo Brazzaville remporté 1 but à 0, le 13 août de cette année à Malabo.

C'est dans le quartier Sampaka, dans la banlieue de Malabo, que le jeune Federico a grandi et pris ses marques. Il est alors totalement inconnu des milieux footballistiques du pays. Il s'est récemment imposé comme une des futures pépites se son pays. À seulement 20 ans, et après des débuts au Centre de formation Cano Sport Academy, le voici avec en équipe nationale. Le jeune ailier droit vit une ascension fulgurante depuis le début de cette année. Il n'en finit plus d'impressionner et confirme actuellement tous les espoirs placés en lui par la direction du football équato-guinéen. « Je rêvais devenir ingénieur dans la marine marchande. Le football m'a happé et je ne le regrette pas. C'est une grande responsabilité et un orgueil de revêtir le maillot de son pays. Cela requiert beaucoup de travail et d'investissement humain. Aujourd'hui, Je suis heureux. J'ai envie de démontrer à mon pays de quoi je suis capable », souligne le garçon.

Une montée en puissance

Federico Nsue Nguema explose depuis quelques semaines et tient une place primordiale dans l'entrejeu de la sélection nationale des locaux. En exerçant un impact considérable offensivement, Federico a définitivement convaincu son entraîneur Casto Nopo « c'est un jeune homme que j'ai vu grandir. Il est entré très jeune à l'Academy Cano Sport et il rêve d'aller loin. S'il suit ce chemin, en étant attentif à nos conseils, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs africains », affirme l'entraîneur du Nzalang Nacional. A la construction, à la finition, est rapidement devenu indispensable. Rapide, technique, dynamiteur du jeu, il est surtout intéressant pour son influence dans le jeu et pour son efficacité. Après une vingtaine de matchs disputés avec 14 passes décisives délivrées cette saison, il est clairement l'un des atouts majeurs du secteur offensif de la sélection des locaux de la Guinée Equatoriale. Il a contribué à mettre sur pied une ossature de taille et solide.

Le CHAN pour baptême du feu

La Guinée Equatoriale jouera le CHAN Total dans quelques semaines. Dans son groupe, elle croisera la Libye, le Nigeria et le Rwanda. Ce sera le moment pour Federico Nsue Nguema de confirmer les espoirs placés en lui. « Nos adversaires sont de gros calibres, mais nous avons nos chances dans cette poule. Nous ne partirons pas au Maroc pour jouer les faire-valoir. C'est dit !»