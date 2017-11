Tunisie: Les juniors au stade de la confirmation

Le bilan tunisien s'élève ainsi à cinq médailles : une en or, trois en argent et une en bronze.

Cette équipe a brillamment confirmé sa suprématie à l'échelle arabe en dominant la compétition pendant les trois jours, terminant en tête du classement avec un total de 474 coups, contre 486 pour le Maroc, deuxième, et 494 pour l'Egypte, classée au troisième rang. La sélection tunisienne conserve ainsi et avec les égards qui en découlent son titre remporté l'année dernière en Egypte.

Cette nouvelle édition a été marquée par la domination du Maroc qui a remporté quatre titres sur six. Tandis que du côté tunisien, la plus grande satisfaction est venue de la sélection juniors, composée de Mehdi Ben Halima, Amine Zribi et Bilel Ben Chikh.

