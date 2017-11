Cote d'Ivoire: Un esclave, c'est combien ?

Les migrants y représentent une main d'œuvre taillable et corvéable à merci, employée dans des conditions proches de l'esclavage, pour cultiver et cueillir les fraises, les tomates, les pommes, les concombres consommées dans toute l'Europe.

Avec, à la clé, des « chiffres d'affaires » faramineux. Tout aussi affligeant que ce qui se passe en Libye: pour les « chanceux » qui arrivent vivants jusqu'en Europe, ce sont souvent les immenses plantations de fruits et légumes du Sud de l'Italie et de l'Espagne, véritables greniers agricoles du reste de l'Europe, qui les attendent.

Ces « candidats à l'Europe », qui partent parfois avec le sourire, confiants dans leur bonne étoile, souvent avec la bénédiction de leur famille et de leurs proches qui se sont cotisés pour financer l'opération, alimentent de vastes et lucratifs réseaux de trafiquants d'êtres humains.

Sur le marché des esclaves de Tripoli, le prix d'un être humain oscillerait entre 400 et 700 euros. En avril dernier, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait déjà tiré la sonnette d'alarme, en indiquant que dans le Sud de la Libye, des passeurs se payaient en louant pour quelques mois, à des prix situés entre 200 et 300 dollars, des migrants originaires d'Afrique de l'Ouest pour toutes sortes de travaux. Mais c'est la première fois que des images donnent à voir une vente au plus offrant.

« Homme grand et fort pour travaux agricoles » Les images d'une vente aux enchères d'êtres humains, tournées en caméra cachée dans la région de Tripoli en Libye par la chaîne de télévision américaine CNN, font scandale et tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Des images dégradantes, qui en rappellent d'autres.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.