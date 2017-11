Madagascar: Consultation Union Européenne - Gouvernement - La présidentielle en toile de fond

l'État de droit, la lutte contre la corruption et les droits de l'homme, ainsi que, l'état de la coopération entre l'UE et Madagascar devraient être au menu de la consultation d'aujourd'hui.

Ces parlementaires ont, également, invité la communauté internationale, l'UE, en particulier, à adopter toutes les mesures utiles pour que les élections présidentielles de 2018, soient libres et régulières. (... ) à veiller à ce que les préparatifs n'excluent personne (... ). Contactée, une source diplomatique a indiqué que c'est une position déjà affirmée par la délégation de l'UE à Madagascar, et les pays membres. Leur démarche devrait, toutefois, être moins directe que le laisse suggérer la résolution des eurodéputés.

Certains débats et faits d'actualités de ces derniers jours pourraient, cependant, entraîner des incertitudes sur le caractère inclusif et accepté de tous de la présidentielle, ainsi que sa quiétude. Il y a, notamment, les inquiétudes des entités politiques et civiles autour des futures lois électorales.

Les diplomates des pays membres de l'UE, depuis quelques mois, martèlent leur souhait que la présidentielle en 2018, ne soit pas remise en cause. Que ce suffrage devrait être apaisé, ouvert à tous, accepté de tous, transparent et crédible. Des points que tambourinent, également, les tenants du pouvoir.

Sondage. En vue du dialogue politique qui devrait se tenir en décembre, une réunion de consultation entre l'Union européenne (UE), et le gouvernement, se tiendra ce jour, au palais d'État de Mahazoarivo. Une occasion de faire le point sur les avancées faites depuis la dernière rencontre entre les dirigeants étatiques et la délégation européenne, en avril.

