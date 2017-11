Cote d'Ivoire: Des huissiers formés à la rédaction des actes

Selon Daniogo Klofanhan, directeur des affaires civiles et pénales (Dacp) qui représentait le ministre de la Justice et des Droits de l'homme (Mjdl), les huissiers de justice sont amenés à élaborer un certain nombre d'actes à toutes les étapes de la procédure. Ceux-ci doivent donc être correctement rédigés, car en matière de justice, la forme commande le plus souvent le fond. Il a, en outre, expliqué que lorsque l'exploit d'huissier est entaché d'irrégularités, l'acte est frappé de nullité.

«C'est une tâche périlleuse parce que leurs actes peuvent être mis en cause et là, c'est toute la décision de justice qui s'en trouve remise en question, faute d'exécution», a-t-il souligné.

Elle a permis d'instruire les participants venus des 18 juridictions pilotes du projet sur les techniques de rédaction des actes, les causes de nullité et leurs conséquences. Elle a également situé les huissiers de justice sur leurs responsabilités dans les actes qu'ils sont amenés à poser.

Selon Daniel Dobrovoljec, chef du projet ProJustice, cette formation a pour but de contribuer à l'amélioration des connaissances juridiques des huissiers de justice en matière d'établissement, de notification et d'exécution des actes.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.