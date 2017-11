Sénégal: Une vingtaine de pays attendus à la 16e FILDAK

Dakar — Au total 21 pays ont confirmé leur participation à la 16e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK), qui s'ouvre mercredi dans la capitale sénégalaise, pour se poursuivre jusqu'au 27 novembre prochain, a-t-on appris du directeur du Livre et de la Lecture, Ibrahima Lo.

"Le nombre de pays attendus, si l'on prend les six pays devant participer au colloque et la quinzaine de pays ayant confirmé leur participation comme exposants au CICES, on en est à 21 représentations étrangères", a annoncé M. Lô, dans un entretien accordé à l'APS.

Outre le Sénégal, les pays attendus au colloque de la FILDAK sont l'Algérie, le Bénin, le Cameroun, le Maroc, le Nigéria et la Pologne, a fait savoir Ibrahima Lo.

"Les autorités du CICES nous avaient informés que deux exposants de la Turquie avaient émis le vœu de participer à la Foire du livre, mais au dernier moment, ils n'ont pas pu le faire. Par contre, un exposant syrien a confirmé sa venue", a-t-il indiqué.

Sur le plan local, au dernier pointage, une cinquantaine d'éditeurs sénégalais avaient "manifesté le souhait de participer à la FILDAK", a indiqué le directeur du Livre et de la Lecture.

"Le ministre a consenti un gros effort, avec une contribution forfaitaire de dix millions de francs CFA allouée à l'Association sénégalaise des éditeurs pour faciliter la participation du plus grand nombre", a-t-il déclaré.

"La mobilisation va atteindre son summum avec une cinquantaine ayant manifesté le souhait d'y participer, car hors taxe, les stands sont cédés à 350 mille FCFA, je crois qu'ils peuvent s'organiser pour avoir le maximum de stands", a ajouté Ibrahima Lô.

Les écrivains seront aussi de la partie, car "chaque éditeur profitera de cette fenêtre pour faire les lancements de leurs écrivains", seulement "je ne peux pas dire combien, ils seront", a souligné M. Lô.

Le directeur du Livre et de la Lecture se dit par ailleurs "globalement satisfait" des préparatifs de cette 16e édition, qui porte sur le thème "Livre, jeunesse, économie : défis du développement ».

"Globalement, par rapport au plan stratégique qui avait été dégagé, on est en train d'avancer selon le rythme et avec une assez bonne maitrise de l'agenda", a-t-il soutenu.

Selon M. Lo, à quelques heures du démarrage de cette édition de la FILDAK, "l'installation des stands et espaces au pavillon Sénégal du CICES se matérialise".

L'ouverture officielle de la FILDAK se tiendra à 15 heures, au Grand Théâtre de Dakar. L'édition 2017 a comme parrain le philosophe Mamoussé Diagne, qui prononcera à cette occasion un discours inaugural.

Divers prix seront décernés lors de cette FILDAK, notamment le prix pour la promotion de l'édition au Sénégal, le prix Alioune Diop et le prix Aminata Sow Fall.

Le FILDAK se tient depuis 1999 à l'initiative du centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) et de la direction du livre et de la lecture organisent la FILDAK. Cette foire était auparavant organisée, de 1985 à 1999, par le CICES et l'Agence de la Francophonie.