Burkina Faso: Journées anti-impérialistes - L'ODJ en croisade contre un «système exploiteur et oppresseur»

Ces journées anti-impérialistes, selon le trésorier général Ouiry Sanou, se veulent un cadre de réflexion et d'élévation de la conscience politique et idéologique de notre peuple et de la jeunesse d'ici et d'ailleurs afin de leur permettre de contribuer efficacement aux luttes émancipatrices qui se développent au Burkina, en Afrique et dans le monde.

A écouter les conférenciers, plus de cinquante ans après « leurs indépendances formelles », la plupart des pays africains ploient toujours sous le poids de la pauvreté et de la misère : «Cette situation est en grande partie due à la domination de ces pays par les puissances impérialistes sur les plans politique, économique, militaire, scientifique et culturel».

Pour lui, «il n'y a pas d'avenir ni de perspectives pour les peuples et particulièrement la jeunesse populaire en dehors de la lutte pour la rupture avec ce système exploiteur et oppresseur». Et pour réussir cette lutte en vue d'une vraie émancipation et d'un progrès social véritable, «ces peuples se doivent non seulement d'unir leurs forces mais aussi de s'instruire des luttes victorieuses et historiques des autres peuples pour leur émancipation nationale et sociale» a fait savoir M. Sanou.

Ces journées anti-impérialistes coïncident avec le centenaire de la révolution bolchévique de 1917 que commémore l'ensemble des forces révolutionnaires du monde. Et selon les organisateurs, lesdites journées seront marquées à Ouagadougou par deux événements. Il s'agit d'un panel public sur le thème prévu le 2 décembre 2017 au Palais de la jeunesse et de la culture jean Pierre Guingané et d'un meeting-concert sur le terrain de la mairie de l'arrondissement 5 (ex mairie de Bogodogo) le même jour avec des artistes engagés sur des thématiques liées à la lutte de l'indépendance nationale et de la souveraineté.

A cet effet, l'ODJ invite la population de Ouagadougou et environnants à faire de ces journées un «franc succès en y participant massivement».