Tunisie: Le temps du frisson

Puis l'espoir quand Darragi a rétabli l'équilibre. Et enfin la joie quand le CA a scellé le sort du match. L'USBG méritait beaucoup mieux. Une égalisation n'aurait pas été imméritée pour des Sudistes courageux, mais dont le match a été plombé par une incroyable maladresse arbitrale !

Outre les faits saillants de la rencontre, volet physionomie du match, l'USBG a été déstabilisé d'entrée, subissant la domination Clubiste durant la majeure partie de la première période. Mais le portier de l'USBG a sorti des parades somptueuses pour maintenir les Sudistes à flot.

Les hommes de Samir Sellimi, parlons-en. La formation « jaune et noir » a repris du poil de la bête à partir du 3e quart temps quand le CA commençait à déjouer. Et au portier clubiste de s'employer face aux vifs avants d'en face. Il faut dire que le dernier rempart des locaux a su répondre présent dans les temps forts de l'adversaire. Des phases de jeu qui illumineront certainement davantage une fin de match où la réussite avait choisi de sourire aux Clubistes. Un CA en souffrance la plupart du temps mais un CA vainqueur, ce qui est essentiel pour repartir sur de bonnes bases.

Plus qu'une victoire, un soulagement !

Oui, le CA ne joue pas très bien en ce moment, c'est laborieux... Heureusement pour eux il y a 3 points à la fin ! C'est dire combien la joie des Clubistes en fin de match a été marquante à plus d'un titre. Seul le football peut vous procurer ce sentiment.

Il y a certains comportements après une victoire, qui sont troublants. Car quand on voit autant de satisfaction après le coup de sifflet final, c'est davantage un soulagement qu'une joie de victoire ! En clair, on l'impression que c'est une délivrance, et que tout le microcosme clubiste a dit : «Allez, passons au problème suivant ». Ce faisant, volets individualités offensives, et concernant Saber Khelifa qui ne marque pas, le problème, et c'est inquiétant, c'est qu'il perd patience ! Il s'énerve, on sent que quelque chose ne va pas. Quant à Haddad, c'est un bon joueur de D1, rien à dire là-dessus. Mais il n'est clairement pas capable de se fondre dans un plan de jeu précis. Son registre, c'est la technique, le déplacement intelligent. Mais quand il se retrouve isolé entre deux molosses, on finit par le perdre de vue ! Récemment, c'était même flagrant.

Ses partenaires se sont entêtés à lui balancer de longs ballons aériens alors que ses gardes du corps le dépassaient d'au moins vingt centimètres !

Le jeu doit rester au sol

Le CA doit forcément revoir sa copie, parfois en cours de jeu. Il doit s'adapter au registre adverse et ne plus s'entêter...Bref, tantôt le jeu doit rester au sol, alors que Khelifa, à titre d'exemple, doit multiplier les incursions dans la surface quand les centres arrivent.

Idem pour le milieu qui ne doit pas rester figé. De bonnes remises, de belles déviations, c'est productif, mais c'est à peu près tout ! Vivement que Chenihi sorte de cette mauvaise passe et retrouve sa verve ! Un Chenihi qui n'arrive pas encore à retrouver toutes ses sensations qui en ont fait l'un des meilleurs buteurs de la Ligue 1 par le passé. Depuis quelque temps, l'attaquant algérien boucle ses sorties avec une tête des mauvais jours ! Ceux qui le voient envoyer ses frappes enroulées dans les gradins, se faire arrêter par les adversaires quand il part en dribbles et envoyer des passes dans l'espace quand ses partenaires la demandent dans les pieds, commencent à s'impatienter ! Bref, Brahim Chenihi est à côté de ses pompes depuis bientôt plus de trois mois. Ce n'est plus énigmatique, c'est clairement une question de confiance ! Une incongruité que le joueur doit dépasser. Passons à l'arrière-garde et aux quelques défaillances constatées. Là, pour une fois, Nicolas Apoku a tâtonné, permettant aux visiteurs de prendre l'avantage.

D'habitude bien placé, agressif dans les duels, excellent à la récupération et bon dans la relance, il a antérieurement et clairement marqué des points. Là, il doit se remettre en question et retrouver toute sa lucidité.

Le traquenard : Face à l'USBG, le CA a failli tomber dans un sacré traquenard.

Opposé à la lanterne rouge, le CA a eu toutes les peines du monde pour tenir un résultat. Sauf qu'en dépit du fond, ce résultat est favorable malgré la prestation très poussive. Mis sous pression par des Sudistes affamés, les Clubistes ont soufferts par moments et se faisaient même balader sur certaines séquences !

Et encore heureux qu'au fil des minutes, les hommes du Lombard Marco Simone ont retrouvé très légèrement leurs esprits. Mais l'ensemble restait cependant trop brouillon ! Passes mal ajustées, centres trop fuyants, la précision n'était clairement pas au rendez-vous, malgré deux opportunités cadrées vers la fin. Tout le contraire de la formation d'en face malgré la défaite, toujours dangereuse sur les phases offensives et étonnante de facilité sur le plan technique. Il va falloir réaliser un « feed back » de ce match si ce n'est déjà fait vu que la prochaine rencontre pointe déjà son nez.

Dorénavant, il va falloir être plus agressif et plus haut sur le terrain. Bref, il va falloir élever le niveau ! Face à une équipe de l'USBG très fraîche et qui en a étonné plus d'un, le CA a failli perdre le nord. Il faut dire qu'on s'est rarement ennuyé malgré le niveau technique moyen globalement.

Un contenu inquiétant

Maintenant, et au-delà des trois points récoltés, ce succès étriqué permet aux Clubistes de se mettre dans les meilleures conditions avant le périlleux déplacement de Bizerte face à un adversaire qui carbure plutôt bien. Et il va falloir forcément monter d'un cran pour espérer contrarier les plans des Requins du Nord. Car là, ce sera un adversaire d'un tout autre calibre. Plus de place aux approximations, au tâtonnement et à la suffisance dans le jeu. Des arguments montrés du doigt pour expliquer les mauvais résultats de ce début de saison. Quant à Marco Simone, qu'il soit sous le feu des critiques ou pointé du doigt par les supporters, il doit tantôt revoir ses choix tactiques et rompre surtout avec cette habitude de faire peu tourner son effectif alors que le calendrier est en ce moment très chargé. Volet mental, Simone doit aussi s'atteler à transcender son groupe. Vu que sa position est clairement fragilisée, il va devoir rapidement reprendre le dessus, sans quoi Marouen Hamoudia et Mehdi Gharbi devront se demander s'il est toujours l'homme de la situation, et si installer quelqu'un d'autre sur le banc est susceptible d'inverser la tendance !