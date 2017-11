Tunisie: ESS - Une affaire d'orgueil !

Le mental d'abord !

Fort logiquement, l'accent a été mis sur ce volet psychologique grandement sensible et déterminant par le head coach --un statut ponctuel faut-il l'avouer-- Ali Boumnijel et Kais Zouaghi, lors de ce court intervalle qui sépare la rencontre de vendredi dernier et celle de ce soir. Ce dernier tandem s'est résolu à densifier le volet communication et multiplier les «briefings» en individuel et en groupe avec les joueurs afin de leur faire récupérer ce capital confiance dilapidé ces derniers temps et l'obligation de retrouver cette solidarité et ce «team bulding» qui ont été les points forts de l'ensemble étoilé.

D'ailleurs, le président du club a décrété un stage bloqué qui s'étalera jusqu'à la confrontation contre l'EST afin d'éloigner le groupe de la pression incommensurable du public, mais aussi histoire de resserrer les liens entre les joueurs. D'ailleurs et toujours dans cette même approche visant à «secouer» ces derniers, Dr Ridha Charfeddine s'est montré particulièrement virulent dans son discours à l'adresse des coéquipiers de M'sakni --de plus en plus indésirable auprès du public sahélien-- en leur signifiant qu'il opposera un niet catégorique au départ de n'importe quel joueur même s'il réussit à ramener une offre de 20 millions de dinars d'après ses dires, tant qu'ils enchaînent un tel rendement et de telles contre-performances !

Une chose est certaine, le match de ce soir se déroulera dans un contexte exceptionnellement «sensible» pour les protégés de Boumnijel, où il va falloir reconquérir un tant soit peu la confiance du public sahélien, en attendant l'avènement du nouvel entraîneur qui sera selon toute vraisemblance Roger Lemerre ou à défaut Alain Perrin, un compagnon de route de Ali Boumnijel qui a été son adjoint à la tête de l'équipe nationale chinoise.