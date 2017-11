Tunisie: USM - Les retrouvailles de Skander Kasri !

Un match dans le match...

En plus du coach Kasri, qui va retrouver ses anciens joueurs, l'axial Dziri et le pivot Hadda vont croiser tout à l'heure le fer avec leur anciens coéquipiers avec qui ils ont vécu la saison écoulée des moments inoubliables... Cela dit, Kasri, qui connaît très bien les qualités intrinsèques de ses anciens joueurs, a minutieusement préparé ce déplacement non sans difficulté et sur lequel l'entourage de l'équipe compte beaucoup pour sortir le grand jeu. Toutefois, l'animation offensive, qui a perdu sa vivacité contre le CAB, retrouvera Messaïdi, suspendu pour un match...

Ce joueur, à la fois bon technicien et rapide, apportera certainement sa touche dans les manœuvres offensives de son équipe appelée à gagner la bataille de l'entrejeu, clé de la réussite dans cette confrontation qui sera ouverte et indécise. Dans cet ordre d'idées, Timoumi, qui a suppléé Messaïdi comme porteur d'eau devant le CAB, retrouvera son poste de prédilection sur le flanc gauche à la place de Ben Romdhane. Le flanc droit sera animé par Mechmoum appelé à créer le surnombre devant. La paire Hichri-Dziri veillera au grain dans l'axe pour barrer la route aux redoutables attaquants gabésiens.

Ce premier rideau, Romdhane qui sera articulé autour de Bédéri, sera renforcé par un entrejeu garni et travailleur où Gbala, égal à lui-même dans la récupération, et Sabbahi utile dans la relance assureront une transition rapide devant. Ben Hassine, auteur du but de l'égalisation, sera associé à Messaïdi et Anan pour porter le danger vers le camp adverse où Essifi, muet depuis belle lurette, et Kabbou, très remuant sur les côtés, devraient profiter des espaces laissés par l'arrière-garde adverse pour aller l'inquiéter et, de surcroît, la surprendre.

Formation probable

Bédéri, Mechmoum, Hichri, Dziri, Timoumi, Gbala, Sabbahi, Anan (Ben Romdhane), Messaïdi, Ben Hassine (Kabbou) et Essifi.