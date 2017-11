Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des dirigeants d'entreprises outillés aux techniques de management

Plusieurs promoteurs de sociétés installées à Pointe-Noire ont suivi, pendant six mois, une formation dans les domaines de la gouvernance, la fiscalité, la gestion financière, la comptabilité, etc., initiée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de la place, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire (France) avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD).

La formation s'inscrivait dans le cadre du projet de compagnonnage consulaire que met en œuvre la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire et la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire autour de trois axes de développement, à savoir la gouvernance, le renforcement du management en mode projet, le développement des services d'appui aux entreprises et le développement des services en formation professionnelle.

En effet, pour permettre aux dirigeants d'entreprise de maîtriser toutes les techniques de management intégrant les pratiques de gouvernance, de gestion financière, de développement commercial ainsi que du cadre juridique et réglementaire de l'environnement économique du pays, il a été initié cette formation appelée « Parcours de l'entrepreneur ». Pendant six mois, des formateurs expérimentés dans le management ont apporté leur savoir et connaisanaces en la matière aux chefs d'entreprise de Pointe-Noire pour leur permettre de s'approprier les outils primordiaux et necesaiares de gestion de leurs structures.

Selon les membres du jury qui ont accueilli ces dirigeants d'entreprise, dans le cadre de la présentation des projets de développement, le constat est plus que satisfaisant. L'un d'eux, Luc-Emmanuel Zanghieri, directeur général d'Ofis, a déclaré : « La plupart des projets soumis à nous portent des idées pertinentes qui méritent d'être accompagnées. Il faut maintenant expliquer le modèle économique, expliquer le besoin du marché... »

Pour les responsables d'entreprise, cette formation a été bénéfique puisqu'elle leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de la fiscalité, de la comptabilité, etc. Selon l'un des experts, Stéphane Drobinski, de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes Saint-Nazaire, ce programme de développement mérite d'être poursuivi avec d'autres compagnonnages, d'autres partenaires et bailleurs car il est profitable à tous. Ce sentiment a été aussi exprimé par Jean-Luc Delvert, consul général de France à Pointe-Noire. Il s'est félicité de l'esprit d'entrepreneuriat affiché par les Congolais de plus en plus animés par la volonté de réussir, d'entreprendre et de créer. Responsable qualité à BM Technologies, Paterne Diabaka, l'un des bénéficiaires de la formation, a indiqué: « L'avenir de l'économie congolaise se jouera sur le terrain. C'est un exercice qui requiert beaucoup d'engagement et de détermination de l'ensemble des acteurs. Il est donc temps de prendre la pleine mesure du potentiel des entreprises dans un contexte congolais prometteur avec des atouts économiques, une population en majorité jeune, des ressources naturelles... »

Bernard Ngazo, consultant et artisan du contenu pédagogique, en se réjouissant de cette experience reussie, a souligné: « Aujourd'hui, je suis le plus heureux de tous. Avoir un secteur privé dynamique capable de soutenir le processus de la diversification de l'économie signifie qu'il faut avoir des managers formés qui ont une vision stratégique qui portent leurs projets, qui s'y identifient et qui ont un plan de développement. Telle est la vocation du parcours de l'entrepreneur et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons des managers qui sont prêts à relever le défi. » Des attestations de fin de formation ont été remises aux participants, le 17 novembre, en présence de Jean-Luc Delvert, consul général de France à Pointe-Noire, des formateurs et des dirigeants d'entreprise. Remerciant tous les intervenants ayant contribué à la réussite de ce programme, Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la Chambre consulaire de Pointe-Noire, a plaidé pour l'organisation d'autres formations similaires afin de doter les entrepreneurs davantage d'outils de management et de gestion d'entreprises.