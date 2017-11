Congo-Brazzaville: Disparition - Anne-Marie Bernardine Malonga reçoit l'hommage de sa famille politique

Au plan politique, Anne Marie Bernardine Malonga a été secrétaire aux relations extérieures puis première secrétaire de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise (UJSC) de Bucarest 1 et 2, section Roumaine, respectivement de 1979 à 1981 et de 1981 à 1985.

Nantie d'une grande expérience, elle est nommée représentante de Lina Congo à Pointe-Noire, fonction qu'elle a exercée de 1996 à 1999. De 2007 à 2011, elle devient par la suite membre du Conseil économique et social, rapporteur de la commission économique et en mars 2011, elle est nommée maire de la communauté urbaine de Kinkala, chef-lieu du département du Pool.

Rentrée au pays, elle débute sa carrière professionnelle en exerçant comme ingénieur de production à la direction technique de la compagnie aérienne congolaise Lina Congo, de 1986 à 1990, et comme chef de service préparation et lancement, de 1990 à 1996.

