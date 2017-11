Congo-Brazzaville: Les athlètes ponténégrins reprennent du service

Le directeur départemental des Sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire, Joseph Biangou Ndinga, a lancé la saison sportive 2017-2018, le 19 novembre, au Complexe sportif de ladite ville devant les dirigeants et représentants des ligues de la place.

L'autorité départementale des Sports a, au cours de la cérémonie de clôture de la saison 2016-2017 et de l'ouverture de celle de 2017-2018, exprimé sa satisfaction de se retrouver en face des athlètes contents de mettre fin à leur congé sportif. Il a dit que ces derniers étaient très enthousiasmés à l'idée de renouer avec les entraînements et, sous peu, les compétitions. Ces athlètes, en effet, ont manifesté leur joie de reprendre les activités à travers l'exhibition de leurs disciplines sportives respectives, notamment le taekwondo, le Karaté, le rugby, le basketball, le cyclisme et le full contact.

Dans son adresse aux dirigeants des ligues sportives, Joseph Biangou Ndinga leur a rappelé que « toute structure responsable est jugée par la capacité de ses animateurs à travailler en synergie, à se retrouver périodiquement, à réfléchir sur l'avenir probant de la structure, conformément aux lois et règlements des disciplines respectives, sans oublier les objectifs (que vous vous êtes) fixés ».

Il a rappelé aux entraîneurs et directeurs techniques que leur responsabilité est ainsi engagée, au moment où s'ouvre la saison sportive 2017-2018. « C'est le moment tout indiqué pour semer. Je vous demanderai de rester aux côtés de vos athlètes pour un encadrement permanent et une bonne observation de vos sportifs », a-t-il indiqué, avant de demander aux athlètes d'être attentifs et respectueux afin de garantir les objectifs visés pour la saison sportive 2017-2018.

« Au sport, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des adversaires à vaincre à travers le savoir-faire technico-tactique que vous apprenez des entraîneurs », a martelé le directeur départemental. Après son adresse à l'ensemble des athlètes présents à la cérémonie, il a visité les différentes activités de démonstration organisées par les différentes ligues avant de souhaiter bonne chance à tous.