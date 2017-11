Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Jumelage entre le 7e arrondissement de Brazzaville et la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin

Mfilou-Ngamaba vient de rejoindre la liste des villes ou arrondissements associés avec leurs homologues de France. Les plus connues et les plus anciennes demeurent Brazzaville avec Reims et Pointe Noire avec le Havre.

À l'initiative de l'Institut de formation aux métiers de la ville (IFMV), basé en France et présidé par Brice Arsène Mankou, élu municipal de la ville de Lens, l'administrateur maire du 7e arrondissement de Brazzaville, Jean Marie Nzinga Ondemba, a été accueilli à l'Hôtel de ville de Lens par le maire Sylvain Robert, également président de la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin (CALL). La cérémonie a eu lieu en présence de nombreux élus, de Congolais, de la diaspora africaine et des forces vives de la ville hôte, ouverte et connue dans le monde grâce à son équipe de football.

Dans son allocution, le maire de Mfilou Ngamaba a vanté l'ouverture de la ville de Brazzaville qui, entre 1940 et 1942, a accueilli le Général De Gaulle, lequel, en son temps, avait décrété Brazzaville capitale de la France libre pendant l'occupation nazie. Cette évocation a été chaleureusement ovationnée par les invités.

Remerciant Brice Arsène Mankou pour son initiative, Jean Marie Nzinga Ondemba, fort de liens historiques, légendaires et fraternels qui unissent le Congo à la France, a sollicité l'établissement d'un partenariat auprès de la CALL.

Pour Sylvain Robert, son institution est désormais prête à être jumelée à Mfilou Ngamaba, dans le cadre de la coopération décentralisée et d'un partenariat gagnant- gagnant. N'étant jumelée à aucune ville, la CALL va s'engager dans ce jumelage pour accompagner son partenaire l'IFMV dans le développement local, l'assainissement, la voirie et surtout la formation des élus locaux congolais ainsi que des cadres et agents des collectivités locales.

C'est dans ce cadre qu'une convention a été signée entre le président de L'IFMV, Brice Arsène Mankou, et l'administrateur maire de Mfilou Ngamaba.

Dans les faits, l'accompagnement proposé par l'IFMV à l'arrondissement 7 de Brazzaville prévoit un expert lensois qui sera mis à disposition au Congo pendant un an, pour travailler sur l'ensemble des projets et les besoins de formation du personnel de cette collectivité locale.

De l'avis de la délégation congolaise, le séjour a été fructueux et ouvre l'espoir de réalisation d'actions concrètes en faveur de la population de Mfilou Ngamaba.