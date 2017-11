Congo-Brazzaville: Que font des adolescents tard la nuit dans les rues !

À cette exclamation que suscite un constat réel, la réponse est que ces adolescents sont soit des jeunes délinquants, indisciplinés ou récalcitrants ou encore sont à la recherche inconsciente de leurs premiers actes sexuels.

Et dans ces conditions-là, où sont les parents ou/et la force de l'ordre pour stopper net ces agissements qui deviennent criants ? À première vue, quand une certaine opinion est interrogée sur ce comportement blâmable des jeunes adolescents qui sont devenus plus noctambules que des adultes, elle regrette le beau vieux temps des années 1980 où la milice populaire faisait des patrouilles pour empêcher des sorties nocturnes des jeunes qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la majorité. Et aussi ceux-là même majeurs ou pas se permettaient de se balader sans pièces d'identité aucune.

Une semaine vient de s'écouler, une jeune adolescente s'est permise de sortir de la maison à 2 heures du matin à la suite d'un appel qu'elle avait reçu de ses camarades qui s'étaient regroupés pour aller s'abreuver de la bière, lesquels camarades étaient des voyous. Et quand elle a les rejoint, elle a refusé par après de faire leur volonté. Agressée par ces derniers, la fillette n'a eu la vie sauve que grâce à un adulte noctambule qui passait par là et connaissait bien les parents de la demoiselle.

Les conséquences immédiates de ces comportements des jeunes mineurs qui deviennent pour la plupart des noctambules, ce sont des grossesses non désirées, l'initiation à la drogue et au banditisme, l'abus de l'alcool, l'impudicité caractérisée et d'autres comportements avilissants. Étant donné que la nuit est le règne de ce qui est « sale », ces adolescents par leurs accoutrements, coiffes et autres tendent tous à devenir des personnes à craindre car quand on est à côté d'eux, on a tout de suite un sentiment de peur qui vous traverse l'esprit puisqu'ils sont prêts à vous agresser à la moindre incompréhension.

Aux abords des artères et même sur les terrasses de certaines places publiques tard la nuit, ils s'agglutinent autour des bières et d'autres liqueurs de forte dose. Ces mineurs n'ont peur de rien, ils engagent des bagarres rangées avec parfois des objets tranchants capables de blesser les uns les autres sans pitié. Ceci étant, parents, forces de l'ordre et personnes d'un certain âge, barrons tous la voie à ces jeunes adolescents qui caressent le rêve de devenir des noctambules. Car si rien n'est fait, la chose risquerait d'atteindre des allures irréversibles.