Congo-Kinshasa: Lokondo obtient le renvoi de la reddition des comptes à l'Écofin

A la suite de la motion d'ordre du député Henri-Thomas Lokondo, l'Assemblée nationale gagne en termes de temps. Le projet de loi sur la reddition des comptes de l'exercice 2016 et le rapport de la Cour des comptes sont d'office renvoyés au niveau de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire (Ecofin). Cette dernière devra présenter, une fois pour toute, son rapport à la plénière.

Programmé parmi les matières inscrites à l'ordre du jour de la plénière, hier lundi 20 novembre, l'examen et l'adoption du projet de loi portant reddition des comptes du Budget du pouvoir central de l'exercice 2016 n'a pas eu lieu, faute du rapport de la Cour des comptes. Et face au temps qui se grignote davantage, le député MP Henri-Thomas Lokondo a proposé et obtenu de la plénière, par motion d'ordre, le renvoi de la reddition des comptes ainsi que le rapport de la Cour des comptes, directement à la commission Ecofin.

Henri-Thomas Lokondo s'est fondé sur le temps qui reste pour la clôture de la session budgétaire en cours. « ... Il n'y aura plus que 20 jours pour examiner non seulement le projet de loi de finances mais aussi d'autres lois importantes, notamment la loi électorale, la loi sur le Code minier, etc. Etant donné que la reddition des comptes de l'exercice 2016 devra attendre le rapport de la Cour des comptes, qui n'est pas là, pour gagner du temps, que la reddition des comptes avec le rapport de la Cour des comptes soient directement envoyées au niveau de la commission Ecofin et CB. La commission nous fera un rapport une fois pour toute et on aura gagné trois ou quatre jours. C'était même la motivation de l'interpellation que j'ai faite à l'endroit du Premier ministre. On est complètement en retard », a-t-il argumenté.

Pour rappel, l'examen et l'adoption de la reddition des comptes de l'exercice clos est un préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'exercice prochain. A 24 jours de la clôture de la session de septembre, la répartition de temps de travail entre les deux Chambres du Parlement risque d'être un dilemme. C'est ce qui explique l'interpellation que l'élu de Mbandaka a initiée à l'endroit du Premier ministre Bruno Tshibala. Ce dernier devra expliquer pourquoi il a mis du retard pour déposer la reddition des comptes 2016 et le projet de loi de finances de l'exercice 2018 ? Et selon les indiscrétions, le Premier ministre devra, à cet effet, faire face à la représentation nationale, demain mercredi 22 novembre.

D'ores et déjà, le rapport de la Société civile avec à sa tête l'Observatoire de la dépense publique, révèle que dans l'exécution du budget 2016, les mêmes tares des années antérieures se répètent.

C'est notamment le non-respect de la procédure d'encaissement et de décaissement des fonds, selon les chaines des recettes et des dépenses ; le dépassement des allocations budgétaires des institutions et ministères de souveraineté, au détriment des ministères à caractère social et économique ; le volume trop élevé des régimes fiscaux spéciaux appliqués aux personnes physiques et morales ; ce qui influe négativement sur le niveau de mobilisation des recettes publiques. Il y a également le déficit de suivi et de contrôle par le Parlement, l'Inspection générale des finances et la Cour des comptes.