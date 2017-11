Congo-Kinshasa: Sénat - Le ministre des Mines interpellé

Pour n'avoir pas obtenu satisfaction à sa question orale avec débat adressée à Martin Kabuelulu, le sénateur Musendu Flungu Flore obtient de la plénière une interpellation du ministre des Mines. Ce dernier n'a que 15 jours pour mettre fin à la commercialisation frauduleuse du cobalt dans le Grand Katanga.

Au cours de la plénière de lundi 20 novembre, le ministre des Mines, Martin Kabuelulu, a répondu à une question orale avec débat initiée par le sénateur Musendu Flungu Flore. Elle a porté sur l'exportation frauduleuse du cobalt par certaines entreprises minières dans l'hinterland minier de l'ancienne province du Katanga. Huit sociétés minières sont impliquées dans cette maffia dont quatre sont mieux identifiées. La quantité exportée frauduleusement est estimée à 158 000 000 de dollars américains par an.

Pour répondre des sénateurs, le ministre des Mines a regroupé les préoccupations en 4 catégories, à savoir les questions relatives à la gestion et l'administration du secteur minier, et sa participation à l'économie nationale ; les questions relatives aux statistiques minières ; les questions relatives aux rapports des ONG internationales Global Witness, Africa Progress Panel et Centre Carter, ainsi que celui de la Banque mondiale ; les questions relatives à la politique minière nationale.

Concernant la première thématique, Martin Kabuelulu a fait savoir que des efforts sont déployés de manière continue, pour l'amélioration de l'exploitation minière au jour le jour, en dépit des difficultés et pesanteurs de tous genres.

« Il vous souviendra également que pour relancer le secteur minier, nous avons initié, sur impulsion du gouvernement, la revisitation des contrats miniers, qui a permis, d'une part, d'engranger plus de 150 millions de dollars au titre de pas-de-porte au profit de l'Etat et des entreprises publiques d'antan, devenues sociétés commerciales aujourd'hui, et d'autre part, de consacrer la relance effective du secteur minier, par la reprise progressive de l'exploitation et de la production minières », a-t-il soutenu.

Pour Martin Kabuelulu, toutes les sociétés minières qui sont en production aujourd'hui, notamment BOSS MINING, KCC, KIBALI, MUMI, RUASHI MINING, TFM, SACIM, et même SICOMINES ont amorcé leur croissance après le processus de revisitation des contrats miniers, dans un cadre et un contexte propice et assaini.

« Le développement du secteur minier, avec une nouvelle dynamique de gestion, a ainsi permis à notre pays, d'année en année, d'accroître son budget et d'améliorer son produit intérieur brut, en dépit des facteurs exogènes liés à la fluctuation des cours des matières premières au niveau international, qui affectent ce secteur », a-t-il relevé.

« Le cobalt sous forme des briques »

S'agissant de la deuxième thématique, le ministre des Mines a déclaré que l'accroissement de la production minière entraîne inexorablement des recettes, notamment de la redevance minière qui, en 2006, ne dépassant pas 500 000 dollars américains, se chiffre aujourd'hui à plus de 150 millions de dollars américains. « Cet accroissement qui est le résultat de la gestion et de l'encadrement du secteur minier, fait toutefois face au problème du déficit énergétique qui ne permet pas à plusieurs projets d'atteindre leur phase de maturité », a-t-il ajouté. « Raison pour laquelle, a-t-il enchaîné, nous enregistrons encore des produits miniers marchands à faible valeur, notamment les concentrés, et des difficultés à développer certaines filières, notamment aurifère et stannifères, qui demeurent encore dans la phase artisanale dans certaines parties du pays, avec ce que cela entraine comme lot de défis ».

S'agissant de la quatrième thématique, Martin Kabuelulu note qu'en réaction au rapport de Global Witness, « j'ai tenu à préciser, lors d'un point de presse, que les recettes générées par la Gécamines à divers titres, lui appartiennent totalement, et l'Etat ne peut en tirer que des impôts, redevances et autres taxes prévues par la loi, dès lors que la Gécamines est devenue une société commerciale, au même titre que toutes les autres sociétés commerciales régies par l'Acte uniforme OHADA, en application de la loi de 2008 relative à la transformation des entreprises publiques, même alors que l'Etat en est l'actionnaire unique », a-t-il précisé.

Pour ce qui est de la quatrième thématique, le ministre des Mines a annoncé que la politique de développement du secteur minier repose sur les axes ci-après : l'amélioration de l'accès aux ressources minérales, la valorisation des produits miniers marchands ; la promotion des investissements dans le domaine des infrastructures de base, notamment de l'énergie électrique et les voies de communication, pour le développement des populations affectées par les projets miniers ; la formation continue et le renforcement des capacités des cadres et agents du ministère des Mines pour un rendement optimal du secteur minier.