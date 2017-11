Ile Maurice: Aviation - Corsair lance sa classe Business

La compagnie française Corsair a procédé au lancement de sa classe Business, lors d'une cérémonie à l'hôtel Royal Palm, Grand-Baie, dans la soirée du lundi 20 novembre.

Elle propose désormais trois classes : Economy, Premier Grand Large et Business. Corsair a fait appel au chef étoilé Michel Rostang, qui a élaboré des menus exclusifs avec une touche mauricienne.

Avantages

Les clients qui opteront pour la classe Business auront droit à des sièges convertibles en lit, une tablette iPad Pro 13 pouces avec accès au Wifi, casque réducteur de bruits, une trousse Business proposant des articles de confort et de cosmétique, une ligne de téléphone dédiée, des prises secteurs et USN, une couette moelleuse, oreiller et coussin de support lombaire.

«Rêve»

«On a envie que le rêve commence dès le voyage en avion», a fait ressortir Antoine Huet, Chief Commercial Officer de Corsair International. C'est, d'ailleurs, pour cela que Corsair a fait appel au double étoilé Michelin, le chef Michel Rostang qui est à la tête de sept restaurants à Paris.

De la haute gastronomie à haute altitude

Ce chef s'exprime avec les produits de saison, issus du terroir, ceux de la terre et de la mer. «Ce faisant, on met à la disposition des passagers de la classe Business de la haute gastronomie à haute altitude. Le chef a élaboré les deux types de menus, dont un exclusif et particulièrement prestigieux. On proposera du caviar, homard et saumon (en option à 55 euros). La compagnie s'est également attachée à travailler avec de grandes maisons françaises : Petrossian pour le caviar, Billecart-Salmon pour le champagne.»

Cinq vols sur Maurice par semaine

Corsair International opère des vols réguliers vers les Caraïbes (Fort-de-France, Pointe-à-Pitre), l'océan indien (La Réunion, Maurice, Mayotte, Madagascar), l'Afrique (le Sénégal et la Côte d'Ivoire) et le Canada (Montréal). Corsair dessert cinq vols sur Maurice par semaine.