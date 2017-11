Sénégal: Contribution pour une culture de la paix - L'enseignement du Saint Jean Paul II

Le grand jubilé de l'an 2000 ! L'année internationale de la culture de la paix ! La paix et les enjeux sécuritaires en Afrique ! Nous sommes en pleine actualité chez nous et en Afrique : le dialogue des partis et des cultures, la paix en Casamance...

Tandis que la communauté internationale sort des célébrations du cinquantième anniversaire de la Déclaration des droits de l'Homme et que l'Unesco lance depuis Tachkent, l'appel solennel pour une culture de la paix en l'an 2000, le Pape Jean Paul II fait paraître un message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix le 1er janvier 1999.

« Le secret de la paix véritable réside dans le respect des droits de l'Homme » écrit-il, et de rappeler ce qu'il disait encore il y a vingt ans :

« La paix fleurit quand ces droits sont observés, tandis que la guerre naît de leur violation et devient ensuite cause de violation ultérieures plus graves encore ». Le message du Saint père a pour socle l'affirmation suivante : « Quand la promotion de la dignité de la paix de la personne est le principe qui nous guide, quand la recherche du bien commun constituent l'engagement prédominant, alors sont posés des fondements solides et durables pour l'édification de la paix. Quand, au contraire, les droits humains sont ignorés ou méprisés, quand la poursuite d'intérêts particuliers prévaut injustement sur le bien commun, alors sont inévitablement semés les germes de l'instabilité de la rébellion et de la violence ».

A partir de ces principes posés, le Pape passe en revue un certain nombre de vérités qui doivent nous servir de viatique pour une vie de paix pour nous-mêmes, pour la nation, à savoir RESPECT DE LA DIGNITE HUMAINE, PATRIMOINE DE L'HUMANITE.

Toute personne créée à l'image et la ressemblance de Dieu est en relation constante avec ceux qui sont revêtus de la dignité.

UNIVERSALITE ET INDIVISIBILITE DES DROITS HUMAINS

Ceux-ci sont inhérents à la personne humaine et à sa dignité, et la défense de cette universalité et cette indivisibilité est essentielle pour la construction d'une société pacifique et pour le développement intégral des individus, des peuples et des nations.

LE DROIT A LA VIE

N'est-ce pas là le premier droit fondamental et inviolable impliquant des choix pacifiques pour la vie. Ce droit s'appelle une culture de vie et non de la mort, de la guerre.

LIBERTE RELIGIEUSE, LE CŒUR DES DROITS HUMAINS

Chacun est tenu de suivre sa conscience en toute circonstance et personne ne peut être contraint d'agir contre elle.

DROIT DE PARTICIPER

Tout citoyen a le droit de participer à la vie de sa communauté. Ce droit est actuellement rendu vain quand le processus démocratique est vidé de sa force par des phénomènes comme le favoritisme, l'achat des consciences, la corruption qui empêchent la légitime participation du pouvoir, des affaires publiques.

LE DROIT DES GROUPES MINORITAIRES

La discrimination, le racisme, l'exclusion sont indignes de la personne humaine et doivent être combattus.

LE DROIT A L'EPANOUISSEMENT

Les capacités personnelles doivent être développées, pour une pleine réalisation de la personnalité de chacun.

LE DROIT AU PROGRES MONDIAL DANS LA SOLIDARITE

C'est parce qu'il existe un certain dû à l'homme en raison de son éminente dignité. Les biens de la terre appartiennent à tous et à chacun.

LE DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN

Un espace sain, propre, agréable, des villes, des quartiers où il fait bon vivre doivent être liés à la promotion de la dignité humaine.

Le DROIT A LA PAIX

Qui donc ferait des rapports de force, de discrimination de la guerre et des querelles une norme de conduite, un droit ? S'il existe un droit à la vie, il faut bannir la culture de la mort, de la guerre, et enseigner, développer, vivre le droit à la paix, la culture de la paix.

L'AN 2000 : LA PAIX, LA VIE, TEMPS DES CHOIX, TEMPS D'ESPERANCE !

Chacun est invité à un chemin de conversion qui comporte l'abandon de ce qui ressemble à la guerre pour le choix positif du bien, de ce qui est vie et paix. Tels sont les objectifs pour le grand jubilé chrétien de l'an 2000 et pour tout homme de bonne volonté.

La quête de la paix, la culture de la paix, la paix chez toi, dans ta maison, dans ton pays, le droit à la paix : voilà l'enseignement de Jean Paul II, de l'Unesco. Puisse l'année 1999 soit pour tous, pour notre pays, l'année d'une paix véritable qui ouvre le grand portail de l'an 2000, dans le droit, la solidarité et la justice.