Ile Maurice: Anil Gayan - «L'industrie touristique est prête à s'accroître malgré les protestations»

Il a donné l'assurance que la compagnie va continuer à promouvoir la destination mauricienne. «Nous avons un engagement à long terme avec Maurice.» Des réunions régulières pour démarrer ces vols quotidiens ont débuté entre le ministre du Tourisme et Fatih Mehmet Kursun, directeur général de Turkish Airlines (Maurice). «Il est enthousiaste pour que les vols quotidiens à Maurice débutent le plus rapidement possible», a expliqué Anil Gayan.

Anil Gayan a soutenu que «l'industrie touristique est prête à s'accroître malgré les campagnes de protestation des différentes organisations non gouvernementales». Il insiste : «Nous voulons attirer encore plus de touristes à Maurice et le faire de façon inclusive. Nous ne devons pas avoir peur de la compétition.»

