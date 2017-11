Sénégal: Mouhammad Boun Abdallah Dionne - « Tous les programmes du Pse sont exécutés en grande partie par le secteur privé local »

« C'est juste un problème de perception mais en réalité, tous les programmes du gouvernement qui sont dans le Pse sont exécutés, pour une grande partie, par le secteur privé local. Tout cela, c'est de la commande publique. La commande publique, ce n'est pas seulement le menuisier, l'artisan et les tenues scolaires, c'est également les grands chantiers qui créent de l'emploi et exécutés principalement par le secteur privé », a-t-il signifié.

Dans le domaine des infrastructures, le Premier ministre souligne que de 2000 à 2011, un linéaire de 1.578 kilomètres a été réalisé, soit un rythme de 131 par an. Entre 2012 à 2016, ce sont 1.295 kilomètres de routes qui ont été réalisés, soit un rythme de 259 kilomètres par an, représentant un volume de 643 milliards de FCfa exécutés principalement par des entreprises sénégalaises.

« Avec le Pracas, ce sont des centaines de milliards de FCfa qui ont été engagés. 60 % du matériel agricole, c'est pour le secteur privé sénégalais. Sur l'inclusion sociale et la gestion équilibrée du territoire, il y a le Pudc d'un coût de 113 milliards de FCfa. C'est plus de 3.000 kilomètres de pistes rurales à réaliser, plus d'une centaine de forages à construire, 420 villages à électrifier. Tous ces marchés sont confiés au secteur privé local. Dans le tourisme, la zone touristique spéciale d'intérêt national et le crédit hôtelier de 20 milliards profitent exclusivement aux entreprises locales », a-t-il dit.

