Sénégal: Journée internationale des droits de l'enfant - Des enfants dénoncent la situation des talibés

Les enfants ont porté, eux-mêmes, leurs préoccupations dans les médias. Devant les caméras et autres moyens de communication, ils ont plaidé pour le respect de leurs droits. C'est à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l'enfance.

Les enfants ont boycotté, hier soir, les cours pour se masser au monument de la Renaissance africaine pour réclamer le respect de leurs droits souvent bafoués. « Non à la mendicité des enfants ! Non à la violence exercée sur les enfants ! » chantent-ils comme une antienne devant les journalistes. A travers un exerce dénommé « Les enfants s'installent dans les médias », ils ont lancé un appel au gouvernement et aux parents à une meilleure protection de leurs droits.

« Dans les «daaras», il y a des enfants à qui leurs maîtres imposent d'amener des sommes d'argent au quotidien sans quoi ils sont sévèrement punis. Cela oblige l'enfant à effectuer des travaux forcés comme le lavage et autres pour satisfaire les besoins du maître. Nous lançons un appel à l'Etat du Sénégal et à nos parents pour que cette situation cesse. Car ce sont nos frères et nos sœurs qui sont dans les rues. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, mais à la maison ou dans les salles de classe », a plaidé Mariama Pouye, 15 ans, membre du Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs /Sénégal.

Selon la coordonnatrice adjointe de la section de Pikine, à travers l'exposition de photos qu'ils ont eux-mêmes pris et qui prouvent la maltraitance effectuée sur les enfants, ils ont voulu montrer combien les enfants souffrent dans les rues.

Pour sa part, Ouleye Dème, de l'Ong Save the Children, a souligné qu'à travers cet exercice, ils ont voulu lancer un grand appel aux décideurs politiques, aux parlementaires, à la communauté pour que les droits des enfants soient respectés.

« Les enfants du Sénégal vivent dans des situations difficiles. Ils sont encore dans les rues, ils sont hors du système éducatif, des filles sont données en mariage très tôt. Ce qui est en déphasage avec ce qui a été ratifié. Nous sommes en porte-à-faux avec les engagements qui ont été pris par notre pays sur le respect des droits des enfants », a-t-elle déploré.

Sur le programme de retrait des enfants des rues, elle a estimé que des mesures devraient être prises en amont, mais ça n'a pas été le cas. Celle de protection, de prise en charge des familles d'accueil, etc. « Avant de retirer les enfants des rues, il faut savoir où les mettre. La situation est déplorable et il faut y mettre un terme. Et l'Etat du Sénégal est le premier garant de la protection du droit des enfants », a-t-elle soutenu.