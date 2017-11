Sénégal: Session ordinaire du conseil départemental de Thiès - Les conseillers de Bby boudent les travaux

Pour le premier vice-président Yankhoba Diattara, les délais et la règlementation ont été bel et bien respectés. « Le vote du compte administratif 2015 a été reporté sur décision du conseil départemental pour nous permettre de recevoir les comptes du payeur. Ceci est une difficulté que vive quasi toutes les collectivités locales du pays » a-t-il noté. Selon lui, c'est cela la vérité tout le reste est de l'agitation politique.

Il ajoute que pendant ce temps la masse salariale des agents du conseil départemental de Thiès qui était à 56 millions avec l'avènement de l'acte3 est passé à plus de 80 millions. « Pour le compte administratif 2016, le cabinet du président a engagé 13.651.500 francs en carburant et en frais de déplacement 9.865.000 francs, tous payés. Voilà, la situation au conseil départemental de Thiès » a-t-il déploré.

Outre ce point, il y a aussi le fait qu'au conseil départemental de Thiès, les sessions trimestrielles dont la périodicité est fixée par la loi ne sont jamais respectées. « On nous soumet un argument fallacieux indiquant que chaque session coute 5 millions de francs en terme de transport et d'indemnités pour les 100 conseillers du département de Thiès et que les finances de l'institution ne peuvent pas supporter de telles charges» a indiqué Ablaye Sow.

