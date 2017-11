Ile Maurice: Cruauté en vers les animaux à Rodrigues - Quatre arrestations

Mise au courant de cette affaire par plusieurs instances, la police, par le biais de la Criminal Investigation Division de Port-Mathurin, sous la houlette du Deputy ASP Ruhomah, a ouvert une enquête. Cette équipe a procédé à l'arrestation de quatre personnes âgées entre 14 et 21 ans et habitant le village de Terre-Rouge dans le nord-est de l'île.

Cette vidéo, tournée de sang-froid, est d'une cruauté insupportable et fait le buzz depuis. Si le geste des jeunes a choqué plus d'un, ce qui choque encore plus c'est le langage ordurier qui incite à la haine envers certains citoyens de la République.

La police avait ouvert une enquête concernant une vidéo qui circule sur le réseau social Facebook depuis plus d'une semaine. On y voit clairement plusieurs jeunes en train de pendre deux chiens. Selon les paroles qu'on entend dans le clip, il semblerait que ces chiens se seraient attaqués à des troupeaux de cabris.

