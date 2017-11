Ile Maurice: Dev Manraj touche Rs 136 500 comme membre ou président de conseils d'administration

La liste déposée par Pravind Jugnauth comprend aussi les per diem alloués à Dev Manraj pour ses voyages à l'étranger effectués depuis novembre 2015. Le montant de per diem totalise Rs 419 601. Les billets d'avion ont, eux, coûté un total de Rs 348 480.

Rs 15 000 lui sont de surcroît payées chaque mois vu qu'il est membre d'Air Mauritius Holding Ltd et de sa filiale depuis le 9 mars 2015.

Il ressort que Dev Manraj, qui est aussi secrétaire financier, est le président du conseil d'administration de Mauritius Africa Fund Ltd et de ses filiales depuis le 18 février 2014. Il perçoit Rs 20 000 à cet effet.

Dev Manraj siège au sein de six conseils d'administration. Ses rémunérations mensuelles à ce titre totalisent Rs 136 500. Le Premier ministre et ministre des Finances Pravind Jugnauth a déposé la liste des allocations de Dev Manraj au Parlement ce mardi 21 novembre. Sa démarche fait suite à une question d'Aadil Ameer Meea.

