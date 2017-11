Maroc: Message de condoléances de SM le Roi à la famille du général de corps d'armée Abdelhak El Kadiri

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille du général de corps d'armée, Abdelhak El Kadiri.

Dans ce message, SM le Roi a indiqué avoir appris avec une profonde peine et une grande affliction la triste nouvelle du décès du général de corps d'armée Abdelhak El Kadiri, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain a exprimé à la famille du défunt, et à travers elle à tous ses proches et amis ainsi qu'à sa grande famille au sein des Forces armées royales, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

SM le Roi a souligné que ce décès constitue une grande perte, non seulement pour la petite famille du défunt, mais également pour sa patrie qui a perdu ainsi un officier supérieur, qui a occupé de hautes fonctions et responsabilités militaires, avec compétence, intelligence et dévouement, et dont la bravoure et la discipline constituent un exemple à suivre.

Le Souverain a dit aussi se remémorer les qualités du défunt, son intégrité, son honnêteté et son attachement sincère à la patrie, à ses constantes et à ses valeurs sacrées.

"Tout en partageant votre peine suite à cette perte cruelle, Nous vous assurons de Notre bienveillance et de Notre haute sollicitude et implorons le Tout-Puissant de rétribuer amplement le défunt pour ses services louables et actions méritoires rendus à son Souverain et à sa patrie et pour son dévouement et son abnégation dans l'exercice de son devoir militaire, par amour à son pays, par fidélité au glorieux trône alaouite et par attachement à ses valeurs suprêmes, conformément à la parole divine : +Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis, à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. Ils y resteront à l'éternité. Quel magnifique gîte et quel magnifique lieu de séjour !+ Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons", conclut le message.