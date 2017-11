Ile Maurice: Ashley Hurhangee craint pour sa sécurité

La lettre d'Ashley Hurhangee au commissaire de police by L'express Maurice on Scribd

Sollicité par l'express, Ashley Hurhangee indique ne pas être étonné de cette situation et que c'est la raison pour laquelle il a pris les devants. «J'ai informé la police et c'est à la police de prendre les dispositions nécessaires pour assurer ma sécurité.»

Ashley Hurhangee et Samad Golamaully ont déposé devant la commission d'enquête sur la drogue lundi et ont soutenu que Raouf Gulbul mentait.

Dans sa lettre, Ashley Hurhangee écrit qu'un homme lui a dit que «Raouf Gulbul is planning to cause serious bodily harm» contre lui et contre Samad Golamaully.

