Angola: Les échanges commerciaux entre l'Angola et l'Ukraine atteignent 15 millions d'euros

La production agricole en Ukraine comprend le blé, l'orge, le seigle, le maïs, la betterave, le coton et les pommes de terre et des légumes.

La vice-ministre des Affaires européennes du ministère de l'Agriculture et de la Politique agraire ey alimentaire de l'Ukraine, Olga Trofímtseva, a souligné que les rencontre maintenues mettent en évidence la coopération dans le domaine de la construction de machines, de la construction navale et des silos pour la conservation de produits agricoles.

"Deux produits pourront être exportés afin que la balance commerciale entre les deux pays soit plus équilibrée Nous allons également travailler sur l'importation de certains produits ukrainiens (produits finis tels que les poulets, certaines céréales et la main-d'œuvre). L'agriculture peut être développée en Angola avec un recours au financement ukrainien en partenariat avec des entreprises angolaises ", a déclaré Carlos Alberto Jaime.

Le secteur agricole angolais veut travailler pour que les hommes d'affaires angolais puissent, pour très bientôt, exporter vers le marché ukrainien. Cette exportation pourrait non seulement se limiter à la culture du café, mais aussi au bois et aux produits agricoles de grande valeur.

Le ministère angolais de l'Agriculture de l'Angola a l'intention d'établir une coopération plus étroite avec l'Ukraine dans le domaine de la commercialisation des médicaments vétérinaires, ainsi que la possibilité de créer une chambre de commerce et industrie entre les deux pays.

"Le commerce entre les deux pays est encore très faible, mais maintenant une nouvelle page de développement s'ouvre non seulement politiquement mais aussi commercialement et nous devons saisir toutes les opportunités", a déclaré le secrétaire d'Etat à l'Agriculture, Carlos Alberto Jaime, à la fin de la réunion avec Olga Trofímtseva, vice-ministre des questions d'intégration européenne du Ministère de la Politique Agraire et Alimentaire de l'Ukraine.

Luanda — Les échanges commerciaux entre l'Angola et l'Ukraine ont atteint plus de 15 millions d'euros en 2016, une valeur jugée faible compte tenu du potentiel économique des deux pays.

