Angola: Détention du directeur adjoint des Service d'enquête de Huíla

"Ils ne sont pas directement impliqués dans le détournement, mais ils ont reçu des pots-de-vin, évalués à plus de six millions de Kwanzas, pour libérer les détenus de l'affaire ou éviter les prisons", a-t-il conclu.

Ce groupe de citoyens, dont certains détenus, y compris des automobilistes, techniciens, agents de la police et même des gouvernants, est impliqué dans le détournement de 132 camions citernes de mazout faisant un total de 4 millions 235 mille litres, depuis novembre 2016, cas découvert en janvier de cette année, qui a fait perdre à l'Etat plus de 550 millions de Kwanzas, a-t-il soutenu.

Se confiant mardi à l'Angop, à propos de l'affaire, le procureur de la République auprès des SIC (Services d'Investigation Criminelle), Adão do Nascimento, a déclaré le directeur adjoint a été détenu il y a 20 jours, dans le cadre de la première phase du processus qui enquête sur un groupe de travailleurs de la Sonangol, de la Prodel (agence de distribution d'électricité que génère la centrale thermique de Lubango) et des agents de la police d'investigation criminelle, pour détournement des biens publics.

