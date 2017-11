Angola: Le ministre de l'Intérieur dément des licenciements dans le SIC

Le commissaire António Vicente Gimbe, qui dirigeait le service de protection civile et incendies, a été nommé délégué à l'intérieur et commandant provincial de la police nationale à Bié, en remplacement du commissaire Eduardo Cerqueira, transféré dans la province de Huambo pour exercer les mêmes fonctions.

Le ministre comprend que l'essentiel est, en tant que serviteurs de l'État, de s'abandonner corps et âme pour agrandir le pays et se conformer aux principes fondamentaux de l'État.

D'autre part, le ministre de l'Intérieur a demandé au nouveau commandant général de rendre la police nationale plus opérationnelle, avec une incidence plus grande dans la capitale du pays, Luanda, principalement dans les zones suburbaines.

Luanda — Le ministre angolais de l'Intérieur, Angelo Veiga Tavares, a démenti mardi les informations concernant des licenciements dans le Service des enquêtes criminelles (SIC) et des arrestations et auditions de certains hauts fonctionnaires de l'administration de l'Etat.

