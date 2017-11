Afrique de l'Ouest: Force conjointe du G5 Sahel - Sur un financement de 300 millions d'euros, 120 millions d'euros déjà mobilisés

Un point de vue partagé par le Premier ministre tchadien qui a précisé que la paix et la sécurité sont des conditions sine qua non pour que nos Etats puissent se développer. Albert Pahimi Padacké a rappelé les efforts que son pays est en train de faire pour lutter contre le terrorisme à l'intérieur et dans d'autres pays africains en proie aux assauts des obscurantistes.

Le ministre français des Armées, Florence Parly, a assuré que son pays n'a aucune intention d'abandonner ses partenaires africains. « Nous allons continuer à œuvrer pour la paix et la sécurité en Afrique », a-t-elle déclaré, ajoutant que la lutte contre le terrorisme passe par le développement et la bonne gouvernance.

Selon le président du Sénégal, la pauvreté et l'ignorance sont sources de frustrations et d'injustice sociale qui peuvent emmener le chaos dans nos Etats. A ce propos, Macky Sall a cité les grands projets de développement que l'Etat sénégalais est en train de mettre en œuvre pour soulager la souffrance des populations.

