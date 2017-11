Congo-Kinshasa: Division 1 - Zone ouest - DCMP décrète la première défaite de la saison de V.Club

C'était la première confrontation de la saison 2017-2018 entre les deux clubs éternels rivaux de Kinshasa. Très attendu, le premier derby de la capitale, comptant pour la deuxième journée de la zone de développement ouest de la 23e édition du Championnat national de football, a tourné, le 20 novembre, au stade des Martyrs, à l'avantage des Immaculés plus efficaces, disciplinés et solidaires, face à des adversaires, certes dominateurs dans l'entrejeu, mais impuissants devant les buts gardés par le néo-international Nathan Mabruki.

Un but à zéro pour les Immaculés, c'est le score de cette partie grâce à une réalisation de Kazadi Kasengu, alias Zadio, à la 51e minute de jeu. Une victoire attendue de tous les vœux par de nombreux Daringmen venus en masse au stade. Avant cette rencontre, l'entraîneur Otis Ngoma avait indiqué que « le match se jouera au niveau du mental des joueurs » et qu'« un derby ne se joue pas mais se gagne ».

Pour sa part, Florent Ibenge avait mis l'accent sur la concentration des joueurs jusqu'à la fin de la partie et éviter toute inattention. Les deux techniciens ont chacun présenté un onze de départ à la hauteur de l'évènement. L'on a noé une fois de plus l'absence du leader technique du DCMP, Ricky Tulengi encore convalescent après un accident de circulation survenu plusieurs semaines avant le coup d'envoi du championnat.

Aussi Otis Ngoma a-t-il titularisé Nathan Mabruki dans les perches. Mukoko Amale, Lola Diakese, Ava Dongo et Kayembe Ndotoni ont formé une défense à plat. Au milieu de terrain, l'Ivoirien Tamla Zito et le capitaine Doxa Gikanji se sont occupés de la récupération, alors que Yannick Mbidi Mavuanga et Alongo Serby ont été les deux excentrés pour aider à boucher les couloirs et aussi à évoluer en binôme avec leurs latéraux. Kazadi Kasengu et Dago Tshibamba transfuge de l'AC Léopards de Dolisie ont formé le duo de l'attaque du DCMP.

Du côté de V.Club, le buteur Taggy Etekiama Agiti a été le grand absent, indisponible pour raison de santé. Revenu au club après quelques saisons passées en Arabie Saoudite et au Qatar, l'expérimenté Yves Diba n'est pas encore qualifié pour jouer avec son ancien club. C'est donc sans un attaquant type que V.Club a abordé ce premier face-à-face avec DCMP. Florent Ibenge a naturellement placé le Camerounais Nelson Lukong dans les buts, et en défense Djuma Shabani, transfuge du FC Renaissance du Congo, à droite, Glody Ngonda Muzinga à gauche, Padou Bompunga Botuli et Kalonji dans l'axe. Nelson Munganga, Fabrice Lwamba, Mukoko Tonombe au milieu de terrain, alors que Chadrac Muzungu, Jésus Muloko, un autre transfuge du FC Renaissance du Congo, et Mukoko Batezadio étaient le trio d'attaque de V.Club.

Tactiquement disposé en 4-4-2, DCMP a, dans sa stratégie, laissé la possession de balle à V.Club disposé pour sa part en 4-3-3, préférant jouer sans ballon, défendre et procéder par des contre-attaques. Pour contrer la fluidité de jeu des Dauphins Noirs, les Immaculés ont proposé un bloc bas, compact et solidaire, avec Tamla Zito et Doxa Gikanji dans la récupération, et la relance propre. Et cela a plutôt mieux réussi aux joueurs d'Otis Ngoma. Car V.Club a visiblement manqué de solution, se créant très peu d'occasions franches de but et étant moins inspiré à l'image même du penalty de l'égalisation loupé par l'ancien joueur du FC Renaissance du Congo, Jésus Muloko Ducapel à l'heure de jeu. Les joueurs de V.Club ont péché dans la mollesse du pressing sur le porteur du ballon et le manque de maîtrise de la profondeur. Le coach Florent Ibenge l'a reconnu à la fin de la partie. Avec cette victoire, DCMP rejoint Renaissance du Congo en tête de la zone ouest avec six points glanés en deux sorties.