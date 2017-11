Zimbabwe: Pourquoi Mugabe était hier « adulé », aujourd'hui vomi par le même peuple

Ça y est ! Un dictateur est tombé, dans l'assourdissant fracas de son aveuglement et de son… Plus »

L'histoire retiendra que le vieux Mugabe est sorti par la petite porte, et sa volonté de se maintenir au pouvoir contre vents et marrées pourrait obscurcir tout ce qu'il a pu accomplir comme combattant pour l'indépendance du Zimbabwe.

La vérité est donc qu'on ne peut jamais savoir si un dictateur est « aimé par son peuple » ou pas. Et au fond, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte pour un leader est : qu'est-ce que l'éternité gardera de mon action ?

Ceux-là même qui soutenaient son pouvoir hier sont les mêmes qui le vomissent aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'il n'a plus le pouvoir de les manipuler comme il veut. Tout cela devrait servir de leçons aux dictateurs du continent qui se maintiennent au pouvoir en prétextant d'avoir le soutien populaire : quand les rapports de force ne seront plus à leur avantage, ceux qui semblaient les soutenir sont les mêmes qui vont les vomir.

Copyright © 2017 This is Africa. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.