Cote d'Ivoire: Plaies chroniques - Le Chu de Yopougon doté d'un appareil de traitement à pression négative

Le service de traumatologie et d'orthopédie du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Yopougon vient d'être équipé en appareil pour le traitement des plaies chroniques. Ce matériel, d'un coût total de 8 millions de francs Cfa, a été remis le 16 novembre 2017, au sein dudit service.

Selon Dr. Mobiot Aka Christelle, maître assistante en orthopédie pneumatologique au Chu de Yopougon, cet appareil est une technologie innovante dans la prise en charge des patients tels que les grands brûlés, les plaies chroniques, les plaies des diabétiques, les ulcères de buruli.

« Le Simex va réduire le temps de guérison de la plaie ainsi que le coût du traitement. Par exemple, on va passer désormais de 30 jours à 15 ou 20 jours. Pour le pansement, il en aura deux par semaine au lieu de plusieurs par le passé, réduisant du coup le temps de travail de l'infirmier », a-t-elle indiqué.

Il s'agit d'un procédé de traitement des plaies chroniques et/ou aigües par application locale d'une pression négative. La spécificité de ce principe est d'aspirer les pues des plaies.

Ce système permet de favoriser la détersion et favorise la formation de granulation dans la plaie par la diminution locale de l'œdème et des exsudats, diminution de la colonisation bactérienne et par l'amélioration de la circulation vasculaire et lymphatique et de l'oxygénation locale.

Quant à Nanga N'Da Firmin, ingénieur biomédical d'une entreprise, donateur, ce geste se situe dans le cadre de l'appui au gouvernement pour faciliter l'accès des populations aux soins de santé.

Après la réception du matériel, Pr. Bamba Inza et Christophe Andé, respectivement chef de service de traumatologie et orthopédie et Daf du Chu de Yopougon, ont salué cet acte de générosité. Car cet équipement vient combler un déficit que ce service attendait depuis plus de cinq ans.