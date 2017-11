Sénégal: La FILDAK 2017 va délocaliser certaines activités dans la banlieue de Dakar

Selon qui, le thème choisi par le comité scientifique de la FILDAK : "Livre, jeunesse, économie : défis du développement", vise à susciter "un certain nombre d'interrogations, notamment le manque d'habitude de lecture chez les jeunes et d'exprimer des perspectives d'avenir par exemple sur l'économie du secteur".

Le directeur du livre et de la lecture a fait noter qu'il est "temps de créer un pont entre le livre et la création artistique" d'autant que Kalidou Kassé a illustré beaucoup d'ouvrages d'écrivains sénégalais.

"Le souci de faire de cette FILDAK, une fête du livre pour les élèves et les enfants, de créer une tension festive autour du livre, nous a amené à imaginer un certain nombre d'initiatives avec des partenaires. Sembène Ousmane, c'est le cinéma, mais c'est avant tout l'écriture", a-t-il expliqué.

Le programme se poursuivra vendredi et samedi à l'espace-Jeunes de Wakhinane Nimzatt et au lycée islamique.

Délocalisation confirmée par "Ruba éditions" qui, par le biais d'un communiqué de presse transmis à l'APS, informe du démarrage de ses activités ce mardi, à 15h, au foyer de la Maison de l'outil de l'Unité 3 des Parcelles Assainies avec un exposé sur "littérature et émergence" et "la présentation de romans et recueils de poèmes".

Selon lui, "grâce à des partenaires comme la Francophonie et +Ruba éditions+ de l'éditeur Marouba Fall, un certain nombre d'activités sera délocalisé pour que la population s'approprie la foire".

Dakar — La délocalisation de certaines activités du livre dans la banlieue de Dakar, notamment aux Parcelles Assainies, Pikine, Guédiawaye est une des innovations majeures de la 16e édition de la Foire internationale du livre et du matériel didactique de Dakar (FILDAK) a indiqué, mardi, le directeur du livre et de la lecture Ibrahima Lo.

