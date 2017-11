Congo-Brazzaville: Audiovisuel - La TNT facilitera la répartition des fréquences entre Brazzaville et Kinshasa

Le Congo, qui compte des milliers de déplacés internes à cause des violences dans le Pool, mais… Plus »

« Je suis venu inviter le ministre Thierry Moungalla, pour qu'on puisse clôturer ce dossier sur la gestion des fréquences. Ce qui est dû à la République du Congo doit revenir au Congo, et ce qui appartient à la RDC restera à la RDC. Avec le numérique, il sera possible de satisfaire les deux parties sans gêner l'autre », a-t- il martelé.

Outre la problématique de gestion « intelligente » des fréquences audiovisuelles, dont un comité de coordination s'emploie à organiser depuis quelques années, les intervenants ont insisté sur le coût d'investissement et la nécessité de former des jeunes cadres dans ce domaine.

En ce qui concerne la République du Congo, a expliqué Thierry Moungalla, le gouvernement maintient sa volonté de poursuivre les gros efforts pour être un important acteur du secteur à travers les programmes e-gouv, e-éducation... ; de finaliser le déploiement des infrastructures et l'élaboration du cadre juridique et institutionnel.

Le ministre congolais de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Thierry Lézin Moungalla, et son homologue de la RDC, Lambert Mende Omalanga, animaient une table-ronde sur le sujet, le 21 novembre à Brazzaville.

