Congo-Kinshasa: Partenariat Cuso-Cosces - Revue annuelle du programme Voice

En marge de la revue annuelle du programme Voice, six ONG congolaises, dont Cosces, partenaires à l'ONG Cuso International ont fait le point vendredi 17 novembre du soutien et de la contribution de cette ONG canadienne dans l'affectation des coopérants- volontaires et le financement de la programmation.

Le centre Béthanie de Gombe a servi de cadre, vendredi 17 novembre à l'évaluation du programme Voice entre l'ONG Cuso International et ses partenaires congolais. Parmi les structures congolaises qui ont pris part à cette séance, on a noté, entre autres présentations, celles du Cosces (Collectif des ONG de la Société civile dans le secteur de l'Agriculture, l'éducation et la santé), SNV ( Secrétariat national de volontariat), FFP (Fondation femme plus), Sopecod (Société des pédiatres du Congo démocratique), Scosaf (Société congolaise de la pratique des sages-femmes) ainsi que GI- Agro (Groupe d'Initiative pour l'agriculture en Afrique).

Après une brève introduction du représentant-pays de Cuso International, Dr Médard Onobaiso, chargé de programme, est revenu à la charge pour présenter l'économie du rapport de la révision annuelle des partenariats du programme VOICE (RAP 2017).

Il a fait savoir qu'il s'agit d'un outil de suivi dont se sert Cuso International pour recueillir des données auprès de ses partenaires. Ces données aident à rédiger les rapports sur le programme VOICE, qui sont destinés au principal bailleur de fonds de Cuso : Affaires mondiales Canada.

Ce rapport, a-t-il ajouté, est une occasion d'évaluer, de concert avec les partenaires, le soutien et la contribution de Cuso International (affectation de coopérants-volontaires et financement de la programmation). En ce qui concerne, le modèle du rapport, les questions posées visent à recueillir des données sur la contribution de Cuso International dans trois domaines. Il s'agit notamment de la création ou l'adaptation des outils destinés au partenaire avec l'aide de cette ONG international ainsi que l'amélioration des compétences, connaissances et habiletés du personnel du partenaire. Sans oublier le renforcement des capacités du partenaire à assurer une prestation de services efficace.

Cosces pour une mobilisation accrue de ressources

L'un des temps forts de ces présentations était sans doute l'intervention du Cosces par son secrétaire permanent, Miché Kanku, qui a bénéficié des apports des coopérants volontaires internationaux Demba Diakhité et Annie Bakambana et du secrétaire exécutif du Cosces, M. Godefroid Ngamisata. A cet effet, Cosces a relevé les différents types de services offerts par son organisation dans le cadre de ce partenariat avec Cuso, à savoir la croissance économique durable et inclusive, égalité des sexes et inclusion sociale ainsi que le secteur de la santé à travers la mise en route d'une mutuelle de santé.

L'occasion était également propice pour saluer la contribution de Cuso International sur les différents services offerts grâce à l'apport de Eric Demers (conseiller en développement organisationnel), Dr Paulin Nari (conseiller en développement des mutuelles de santé), Greg Assani (conseiller en mutuelles d'épargne et de crédits) et Malika Ngoy (conseiller en Genre et développement et inclusion sociale).

Il ressort de l'apport des CVI que les nouveaux outils ainsi que les nouvelles compétences, connaissances et habiletés ont permis d'améliorer la capacité de l'organisation à exécuter son mandat.

A titre indicatif, le module de formation des formateurs en leadership féminin ayant, entre autres objectifs, de pérenniser la formation des femmes en leadership dans les 2 communes (N'sele et Maluku); animer et sensibiliser aux droits de la femme; ce qui a conduit à une implication des femmes dans le changement de comportement (dénonciation, prise de conscience et implication des hommes dans le combat des femmes).

Quant au module de formation pour l'autonomisation des femmes, il a permis de réduire la dépendance financière et économique de quelques femmes qui mènent de plus en plus des activités génératrices de revenus pour contribuer à l'épanouissement du ménage. Sans oublier le changement de comportement progressif noté au sein des foyers. Un autre outil à relever, c'est sans doute la fiche d'adhésion à la mutuelle de santé afin de donner aux adhérents potentiels (populations démunies de N'sele et Maluku) l'accès aux soins de santé de base à moindre frais.

A l'issue de cette présentation, la présidente du Conseil d'administration, Me Marie Mutinga Kyet et le secrétaire exécutif du Cosces ont répondu aux préoccupations de l'assistance. A cette occasion, ils ont invité Cuso International à mobiliser davantage de ressources en faveur des structures partenaires afin de lutter efficacement contre la pauvreté.

Quid du programme Voice ?

Le programme de Volontaires pour la coopération internationale et l'autonomisation (VOICE) est un programme mondial co-financé par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce au développement (MAECD) du Canada et Cuso International. En République démocratique du Congo, le programme VOICE est mis en œuvre en collaboration avec un port folio d'organisations partenaires locales dont COSCES.

Le bureau du programme de Cuso RDC et COSCES ont convenu depuis octobre 2015 de conclure un accord de partenariat pour une période maximale de 5 ans. Cet accord de partenariat comprend un Plan de partenariat qui définit le cadre du suivi-évaluation pour le partenariat. Le plan de partenariat sera renouvelé sur une base annuelle, à travers un processus de revue annuelle du partenariat en 12 mois.

Le programme VOICE permet d'envoyer les volontaires canadiens pour travailler avec le partenaire local afin d'atteindre les priorités de développement des capacités convenues avec Cuso.

Un accord complémentaire a été signé entre Cuso RDC, l'ONGD COSCES et chaque volontaire de Cuso, décrivant en détail les rôles et responsabilités de chacune de trois parties. Et cela, en rapport avec le placement spécifique des volontaires suivant leurs domaines d'expertise.