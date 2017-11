Congo-Brazzaville: Karaté et ARTs martiaux affinitaires - Michel Malalou Makanga prend les rênes de la Ligue de la ville océane

Le nouveau dirigeant a été choisi par ses pairs, le 19 novembre, au cours d'une assemblée générale élective supervisée par le directeur départemental des Sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire, Joseph Biangou Ndinga, sous la coordination du premier vice-président de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires, Louis Ondongo Bazayibo.

À l'issue des travaux, le président élu a félicité le directeur départemental des Sports et le premier-vice président de la Fécoka-Ama qui ont persuadé les karatékas à privilégier leur discipline afin de reconstruire ce sport qui bat de l'aile dans la ville économique après des moments de bonheur. « Vous avez eu le souci de concilier et de réconcilier les karatékas de Pointe-Noire, nous n'allons pas vous décevoir. Au contraire, nous allons garder cette chaleur de réconciliation et rester sous-tutelle de la fédération. Nous travaillerons en symbiose avec la direction départementale des Sports pour la réussite du karaté dans la ville océane », a martelé Michel Malalou.

Élu avec quatorze voix sur seize votants, Michel Malalou a remercié les karatekas pour lui avoir fait confiance et a, au nom du bureau exécutif départemental de la Ligue, indiqué que ces nouvelles instances vont oeuvrer à redonner au karaté ses lettres de noblesse dans la ville océane. « Nous allons travailler main dans la main avec tous les karatékas, nous ferons un effort de ramener tous nos anciens et utiliser toutes les compétences, tous les techniciens, tous les cadres pour que nous puissions rehausser le niveau technique, l'amour et la fraternité », a-t-il indiqué. Parlant des nouvelles échéances qui pointent à l'horizon, le président élu a annoncé l'organisation, du 2 au 3 décembre, du championnat départemental qualificatif au championnat national prévu du 14 au 17 décembre à Brazzaville.

Ravi de l'aboutissement des travaux, Louis Ondongo Bazayibo a remercié tous ceux qui ont facilité la tenue de cette assemblée. « La fédération nous a confié la mission de faire qu'à Pointe-Noire, les gens parlent d'une même voix. Il a fallu cogner deux fois pour avoir un bureau. Les leçons, on les tire à travers les expériences vécues. Vous êtes le président de la Ligue de Pointe-Noire, la tâche qui vous incombe est certes difficile mais cela nécessite du temps, du tact, de la diplomatie, de la pédagogie et énormément de valeurs pour y parvenir. Je suis persuadé qu'en posant votre candidature, vous vous estimez à la hauteur de toutes ces tâches. Et nous qui avons cru en votre candidature, nous pensons que vous pouvez être à la hauteur », a dit Louis Ondongo Bazayibo, promettant de rendre compte de ces assises au bureau exécutif de la Fécoka-Ama.

Clôturant les travaux, le directeur départemental des Sports a exhorté le nouveau bureau au travail bien fait et à une franche collaboration pour atteindre les objectifs de leur discipline pleine d'innovation au niveau international. « Je suis rassuré que les nouvelles instances mises en place ne ménageront aucun effort pour la relance effective des activités de la ligue », a dit Joseph Biangou Ndinga .