Congo-Brazzaville: Diplomatie - Deux nouveaux conseillers à l'ambassade des Etats-Unis

Matthew Cassetta, premier conseiller et Jacqueline Mourot, conseillère aux relations publiques, ont été présentés officiellement le 20 novembre, à Brazzaville, au cours d'une cérémonie organisée en leur honneur.

Selon la présentation faite par l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Todd Philip Haskell, le nouveau chef de mission adjoint, Matthew Cassetta, n'est pas étranger en Afrique centrale car il vient de Bangui, en République centrafricaine, où il a travaillé pendant un an comme premier conseiller. Lui même a précisé qu'en arrivant au Congo, il se considère être de retour puisqu'il a eu « le plaisir » de connaître ce pays, il y a douze ans, pendant de multiples séjours en tant qu'attaché régional pour l'environnement. En 2014, Mattew Cassette était venu pour organiser la réunion interministérielle du partenariat du Bassin du Congo sur la préservation de l'héritage de la biodiversité de la région.

En outre, il a exprimé sa satisfaction d'être une fois de plus parmi le public congolais et de travailler avec l'ambassadeur Todd P. Haskell pour renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les Etats-Unis et le Congo. « Je suis entièrement impressionné par la créativité et la gentillesse du peuple congolais, et ce sera une opportunité capitale de travailler ensemble en vue de réaliser de nombreux projets et autres activités importantes », a indiqué le nouveau chef de mission adjoint.

Quant à la conseillère aux relations publiques, Jacqueline Mourot, elle aussi n'est pas à sa première expérience en Afrique. Elle a été au Botswana où elle a occupé le même poste. Avant de rejoindre le département d'Etat, elle a travaillé et fait de nombreuses recherches au Kenya, au Cameroun et à Madagascar.

À travers ses expériences acquises en qualité de diplomate en Equateur, au Guyana, au Botswana et à Washington, Jacqueline Mourot a dit qu'elle a toujours privilégié des programmes et des activités qui mettaient en avant les relations humaines.

« Pour répondre aux défis de nos jours, que ça soit dans la politique, l'environnement, l'éducation ou la sécurité, ce n'est qu'en cultivant nos relations que nous allons réussir à y faire face. Je me joins à vous pour qu'ensemble nous puissions réaliser un travail collectif afin d'améliorer et de renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays et entre les peuples congolais et américain », a-t-elle déclaré.

Signalons que le nouveau chef de mission adjoint de l'ambassade, Matthew Cassetta, et la nouvelle conseillère aux relations publiques, Jacqueline Mourot, remplacent respectivement Mary Dashback et Ann Perrelli.