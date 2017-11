Congo-Brazzaville: CHU-Brazzaville - Des indices pour la reprise du service

La plus grande structure dans la pyramide sanitaire du Congo a connu, le 21 novembre à Brazzaville, une opération d'assainissement dans ses différents compartiments.

Après plusieurs semaines de service minimum, le Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville va rouvrir ses portes à compter du 22 novembre. Pour donner une suite favorable à leur décision consistant à suspendre la grève déclenchée le 1er août, les agents ont organisé une vaste opération d'assainissement dans la quasi-totalité des services de cette structure sanitaire. A cet effet, les compartiments du laboratoire, des services administratif et des urgences ainsi que bien d'autres ont été nettoyés et désinfectés.

« Pour moi, la décision de suspendre la grève est la bienvenue et nous demandons à nos patients de redonner confiance au CHU puisque nous les attendons. Les services sont restés fermés pendant plus d'un mois, le 21 novembre a été retenu pour l'assainissement et mercredi, à partir de 7h, les services seront ouverts pour l'accueil des malades », a rassuré Mike Monka, membre de l'intersyndicale, à l'issue de l'assemblée générale du 20 novembre.

Rappelons qu'il s'agit d'une reprise provisoire du service des agents du CHU puisqu'ils ont accordé une marge d'un mois au gouvernement pour l'aboutissement des revendications consignées dans leur cahier de charges.