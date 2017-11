Togo: Une violation de la charte des partis politiques passible de deux à cinq ans de prison

Tikpi Atchadam qui se livre enfin... et confirme le plan établi

La dernière actualité du Zimbabwé semble avoir raison de lui. La gloire, les qualificatifs les plus élogieux dont le Leader de la contestation, l'homme le plus emblématique du moment tendent à l'engloutir. Il se voit déjà dans les nuages et perd tout son sens du réalisme. L'homme que beaucoup trouvaient beaucoup plus méthodique par rapport à ses amis peu cohérents de l'opposition vient de tomber dans le piège sans fin du populisme. Les militaires ont écarté Robert Mugabé du pouvoir. Et Tikpi Atachdam, président du PNP se montre influencé. Il croit en la répétition de cette histoire au Togo. Il l'insinue dans son dernier message audio publié et partagé sur les réseaux sociaux. « .. Nous sommes arrivés à un moment critique et déterminant dans l'histoire nationale où chaque institution joue sa crédibilité et même sa propre survie dans le Togo de demain...La stratégie du Pouvoir rappelle la démarche du bourreau qui oppose ses victimes. Le peuple l'a compris très tôt. Et il attend la même compréhension de l'armée et des forces de sécurité. ».

Le Président du PNP vient donc de faire appel à l'armée. Aujourd'hui, une partie du peuple Togolais se révolte contre le Pouvoir en place. Et il voudrait que l'armée et les forces de sécurité fassent de même. Il voudrait que l'armée se soulève contre le Pouvoir établi comme le fait une partie du Peuple depuis plus de 2 mois. La nouvelle position d'Atchadam semble grave. Et elle vient confirmer toutes les informations selon lesquelles un plan de déstabilisation des institutions du pays serait concocté par certains leaders de l'opposition avec l'appui des officiers qui ont déserté l'Armée Togolaise et des compatriotes Togolais engagés dans l'Armée Américaine. Et déjà au lendemain des violentes manifestations du 19 aout 2017 à Sokodé, un Togolais de l'armée américaine a fait circuler un message audio sur les réseaux sociaux estimant que lui et ses compatriotes Togolais nombreux dans l'armée américaine sont capables de descendre au Togo comme ce fut le cas en Gambie. Yemi de SOUZA, l'un des proposants le clamait entre-temps haut et fort sur une plateforme whatsapp : "(...) Moi je dis toujours, j'appelle la jeunesse unie à faire alliance avec la jeunesse militaire pour libérer le Togo. (...) Moi j'ai proposé mes idées à tout le monde, aux chefs des partis politiques.

J'ai eu à discuter avec certains qui m'ont dit clairement que oui ils sont conscients que l'armée va faire quelque chose mais ça c'est les derniers recours. Et quand je leur pose des questions de savoir est ce qu'il va y avoir des morts...puisque pour tous ces morts on ne peut rien faire...alors silence radio. » On note également qu'un colonel à la retraite des Forces Armées Béninoises, vivant actuellement aux Etats-Unis a déclaré que selon des informations reçues, la situation que traverse actuellement le Togo est un complot fomenté par certaines forces étrangères. « Celles-ci vont profiter de la mésentente entre les politiciens pour déstabiliser le Togo. Ainsi, les manifestations sociales à venir, vont permettre de mettre à exécution leur plan qui consiste à parachuter des mercenaires et des terroristes », a-t-il mentionné dans une confidence.

Des Togolais, qui pour leurs ambitions politiques complotent contre toute une nation.

Pourquoi les leaders de l'opposition restent intouchables même s'ils tombent sous le coup de la loi ?

« L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » disait Jean-Jacques Ruisseau. Ce principe cartésien, fondamental et sacro-saint de la démocratie puisqu'on ne jure plus que par elle au Togo, n'est pas le quotidien des responsables politiques de l'opposition qui pensent être au dessus de la loi alors qu'au même moment, ils demandent avec véhémence aux autres de respecter la loi. Malheureusement, les premières autorités du Togo, au nom de l'apaisement, la préservation de la paix et la cohésion sociale, loin d'appliquer la loi, contribuent à sa violation, érigeant de fait, l'impunité et la politique de deux poids de mesure en règle d'or au Togo.

Même si la loi sur les manifestations n'aborde ce sujet, l'article 27 de la Charte des partis politiques dispose : « Tout dirigeant de parti politique qui, par un procédé quelconque, incite ou invite les Forces armées ou les Forces de l'ordre à s'emparer du Pouvoir d'Etat encore la peine de deux (2) ans à Cinq (5) ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA. ».

En Associant l'Armée ou les Forces de Sécurité à ce qui se passe, Tikpi Atchadam souhaiterait donc que l'Armée fasse un coup d'Etat, renverse donc le Pouvoir légalement établi. Une démarche illégale. Son ambition s'affiche donc claire. Il veut du chaos pour son pays. Raison principale pour laquelle, il martelait entre-temps qu'il ne voulait pas du tout dialoguer et qu'il réclamait le départ immédiat du Président Faure Gnassingbé du Pouvoir.

Le cas Zimbabwé l'inspirerait. Le cas Ouagadougou l'embourbe aussi. La question qu'il faudrait se poser serait de savoir s'il pourrait être à même de pouvoir gérer un coup d'Etat et son lendemain. Les coups d'Etat rendent toujours instables les pays. Ils plongent les pays dans des situations d'incertitude totale.

En effet, depuis le déclenchement des évènements actuels le 19 Août dernier, en interprétation stricte de la loi portant charte des partis politiques au Togo, comme dans le cas de la loi pénale, plusieurs personnes ou mieux premiers responsables des partis politique auraient dû être déjà interpelé pour violation aussi bien de la constitution togolaise , la charte des partis politiques ainsi que le nouveau code pénal. Il n'est un secret pour personne que nonobstant la liberté de création des partis politique que consacre la constitution togolaise qu'elle soit de la C92 ou sa version révisée en vigueur actuellement et surtout le nouveau code pénal, des testes régissent et encadrent le fonctionnement des partis politiques au Togo. L'intension ou encore l'objectif du législateur en mettant des dispositions d'encadrement de l'exercice d'activité politique, n'est superflue ni le fruit du hasard. Il s'agit d'éviter d'instaurer un état de désordre dans le pays. C'est ainsi que pour contraindre les responsables de partis politiques à prôner la paix et à éviter à tout prix la violence, les divisions ethniques et religieux et surtout à inviter l'armée à la révolte, le législateur a introduit des articles qui sanctionnent ces actes dans la charte régissant la création des partis politique au Togo.

Il s'agit en effet des articles 25, 26 et 27 de Charte des partis politique qui tirent eux-mêmes leurs fondements de l'article3 de ladite Charte qui interdit tout responsable ou leader de formation politique à inciter à la violence, à la haine ethnique et tribale, les divisions et intolérances religieuses et surtout appels à la révolte des forces de l'ordre et de défense. Que dit fondamentalement la charte des partis politique issue de la constitution de 1992 en ses articles 25 et 26 aussi applicables à un certains nombre de leaders de l'opposition principalement à Tikpi Atchadam à cause de ses gestes, faits, propos et déclarations va-t-en-guerres ?

Article 25 de la charte des partis politique : « Quiconque dirige ou administre un parti politique en violation des dispositions de la présente Charte, encourt une peine de 3 à 12 mois d'emprisonnement et une amende de 100 000 à 500 000F CFA ou d'une de ces deux peines... En cas de récidive, le maximum de la peine prévue ci-dessus sera porté au double ». Il va donc sans dire qu'en principe, le gouvernement, sur la base de cet article 25 de la charte des partis politique, pouvait et devrait poursuivre tous les responsables politiques de l'opposition qui ont fait de l'apologie de la violence, les appels à la révolte et aux violences, les tentatives d'opposer deux ethnies en occurrence les Kabyè et les Tem. Pour exemple : baptiser une marche de surcroit dite de pacifique comme étant une de la « Colère », est ni plus ni moins, faire preuve d'appel à la violence. Appel qui, d'ailleurs a été bien suivi par les manifestants dans la mesure où tout le connait la suite de cette marche avec son lot et cortège de violences sur les personnes et leurs biens.

Article26 : « Sera puni conformément aux lois en vigueur, tout dirigent de parti politique qui, par ses déclarations publiques, écrits ou démarches, incite à la violence, au tribalisme, au régionalisme, au racisme, à la xénophobie ou à l'intolérance religieuse. » Ainsi, en application de cet article 26 de la Charte des partis politique, combien ne sont pas ces responsables politiques et chefs de partis ne tiennent à provision et à longueur de journées, des propos, déclarations ou des écrits faisant apologie de la violence ou appelant ouvertement la violence et à la révolte populaire ? Que ce soit le chef de file de l'opposition, le leaders du PNP, la présidente du G14, le président des Démocrates ... sont sous le cout des dispositions de cet article26 de la loi régissant la création et le fonctionnement des partis politiques au Togo.

Ils sont donc nombreux ces chefs de partis politique de l'opposition à avoir violé ces articles, 25, 26 et 27 de la Charte des partis politique et le dernier en date est, le leader du PNP, Tikpi Atchadam qui, dans sa déclaration de galvanisation des manifestations des 16, 17 et 18 novembre 2017, à avoir violé cette disposition en invitant les Forces Armées et de l'Ordre à prendre leur responsabilité en se mettant aux côtés du "peuple" car elle est liée au peuple par la corde. Dans cette allégorie, Atchadam présente le peuple comme "le mouton", l'armée comme "le piquet" qui sont tous deux liés par la corde attachée par "l'éleveur" qui se trouve être le pouvoir public incarné par le chef de l'Etat. Ainsi, selon lui le peuple ce sont les manifestants qui sont dans la rue et qui demandent le départ du chef de l'Etat. Tikpi Atchadam tombe alors sous le coup de la loi. Il court donc une peine de l'ordre deux à cinq ans de prison ferme et une amende de 500 000 à 5 000 000 millions.

Il convient de rappeler que c'est sous le coup des dispositions de cet article que le commandant Olivier Amah POKO était tombé lorsqu'en mai 2013, il appelait dans une interview les Forces Armées et de l'ordre à prendre leurs responsabilités vis-à-vis du pouvoir de Lomé comme en 1966. Il lui a été appliqué cette disposition d'une manière stricte et c'est la raison pour laquelle il a pris la poudre d'escampette pour aujourd'hui devenir exilé. Pourquoi donc le gouvernement veut faire deux poids de mesure en laissant certains violer allégrement et royalement la loi alors qu'elle est appliquée dans sa forme stricte à d'autres ? Non, la loi étant impersonnelle et d'application stricte, force doit être à la loi et en aucun cas nul ne peut être au-dessus de la loi, Tikpi Atchadam aussi. Il doit être poursuivi pour qu'il réponde de ses actes qui n'ont jamais, prôné la paix sociale, la cohésion nationale et le respect mutuel et surtout le dialogue comme stipulé dans l'article3 de la charte des partis politique. Article, violé par tous les leaders politique de l'opposition qui pourtant se disent démocrates et respectueux de la loi. Car, comment devons-nous comprendre que bien que cet article3 de la charte dans son alinéa 2 invite les partis politiques à « promouvoir la tolérance et le dialogue entre eux et dans leurs rapports avec les citoyens et les pouvoirs publics », ils s'obstinent à jeter l'anathème sur le dialogue proposé par le Pouvoir.

Une armée disciplinée au service de la République

L'opposition Togolaise et ses agitateurs doivent comprendre que l'Armée Togolaise a une structure extraordinaire, bien soudée et elle n'est pas encore prête à lâcher son Chef Suprême. De plus, son Chef vient de lui renouveler sa confiance. A Témédja, le 10 Novembre 2010, le Chef Suprême des Armées, Faure Gnassingbé disait dans un langage si simple : « ... Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous renouveler ma confiance totale. ». Quelques semaines plutôt, le 27 Octobre 2017, le Chef d'État-major Général de l'Armée Togolaise, Félix Abalo Kadanga s'adressait au Chef de l'Etat : « ... je ne saurai finir mes propos sans exprimer à son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Armées, notre soutien total aux Institutions de la République et notre attachement à sa politique de paix, de réconciliation et de dialogue, gage d'un développement durable ». C'était lors de la cérémonie d'hommage aux 3 soldats tombés au Mali. Faisant le samedi 18 novembre le bilan du 3e jour des manifestations de la coalition des 14 partis de l'opposition, le ministre de la sécurité et de la protection civile, le Colonel Yark Damehame, a renchéri que les forces armées togolaises (FAT) sont loyales et républicaines. « La coalition ? Elle veut que les militaires soient de son côté ? S'ils (opposants) veulent que les militaires soient de leur côté, pourquoi ils marchent ? Vous êtes allés lyncher les militaires et vous voulez qu'ils soient avec vous ? », s'interroge le ministre colonel avant de conclure de manière rassurante : « que les opposant ne rêvent pas que les militaires seront de leur côté. Les militaires sont fidèles aux institutions de la République. Ils font partie d'une armée républicaine qui assure la sécurité de tous les Togolais ».

L'armée et son Chef se font mutuellement confiance.

Dans l'impossibilité d'avoir cette armée avec elle, des activistes de l'opposition se lancent dans des montages grotesques de messages au nom de grands Officiers. Le colonel Biténéwé Kouma en est victime. Sur les réseaux sociaux, circule un message en son nom, appelant l'armée à prendre ses responsabilités à l'égard du Pouvoir. Faux ! Le très brillant colonel dément tous ces propos calomnieux. Il dit compter sur les autorités judiciaires à mener des investigations pour retrouver les auteurs de ce tissu de mensonge et les faire subir la rigueur de la loi.

Tikpi Atchadam et ses camarades se plantent. Et il veut avec plaisir tomber sous le coup de la Loi. Cette armée soutient bien son Chef. Si l'ambition de Tikpi Atchadam est de rendre le pays ingouvernable, il s'amusera bien avec la loi.

Faire appliquer la loi pour sauver la République...

Il est plus que jamais évident que la responsabilité des pouvoir publics mieux des dirigeants togolais sera engagé dans l'inapplication de la loi à tous les hors la loi qui pourtant jurent sur les valeurs démocratiques. Refuser ou faire une application sélective de la loi, c'est créer une jurisprudence en la matière et contribuer à l'enracinement de l'incivisme politique au Togo. C'est aussi donner raison à ceux qui disent que la justice fait mal son travail. Sinon, les premières autorités togolaises doivent prendre leurs responsabilités afin de traduire en justice tous ceux et celles qui tombent sous le coup de la loi. Peu importe qu'ils soient des responsables politiques ou non, « la loi c'est la loi ». Il ne peut avoir deux poids de mesure dans l'application d'une loi. Une pour les forts et une pour les faibles.