Cote d'Ivoire: Cheikh Tidiane Gadio - L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise arrêté pour corruption aux Etats-Unis

D'après les enquêteurs du FBI, Gadio aurait joué un rôle de lobbyiste. « The Energy Company a versé un pot-de-vin de deux millions de dollars au président tchadien en échange de sa bienveillance envers les intérêts de l'entreprise », indique le document publié par la justice américaine. L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères aurait en personne amené la somme au président Déby et encaissé à titre personnel 400 000 dollars.

L'inculpation est lourde. Les autorités judiciaires américaines ont arrêté Cheikh Tidiane Gadio et l'homme d'affaires chinois Chi Ping Patrick Ho pour des faits de corruption. Cette affaire débute en 2014 quand, à la tête de l'entreprise The Energy Company, monsieur Ho souhaite décrocher des contrats pétroliers au Tchad.

