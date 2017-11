Togo: Les populations privées injustement d'éclairage public malgré le paiement des redevances

Cet article est suscité par un communiqué du Mouvement Martin Luther King mais aussi par un constat amer fait hier nuit par un de nos reporters actuellement en séjour dans la ville de Kpalimé.

La nuit, c'est une ville plongée dans le noir où, il est difficile de retrouver quelque lampadaire allumé. Ainsi, c'est donc avec un grand risque que les populations longent la route nationale et autres artères de la ville. Un risque qui serait encore plus grand si jamais, certaines bonnes volontés ne laissent pas allumée la lumière à leur devanture.

Pour le MMLK qui a été aussi saisi par cet état de chose, il a été donné de constater que cette ville, reconnue comme l'une des localités les plus touristiques du Togo et qui offre de moments majestueux, agréables et mémorables aux visiteurs de par sa position géographique attrayante et son climat beau et humide, "est belle pendant la journée sous la conduite à la fois des beaux rayons solaires et des fines et agréables gouttelettes d'eau. Mais dans la nuit, la ville est méconnaissable à cause de l'obscurité due aux défaillances de l'éclairage public avec des lampadaires électriques totalement éteints comme s'ils étaient grillés. Le constat est tristement unanime dans tous les principaux quartiers. Seuls quelques lampadaires solaires éclairent quelques positions stratégiques de la ville alors que les habitants de la ville continuent de s'interroger réellement sur les motivations de cette situation qui les rend tristes et anxieux la nuit. Le comble, aucune autorité de la ville n'a daigné communiquer sur le déficit d'éclairage public".

"Est-ce une panne technique de la Compagnie Énergie Électrique du Togo (CEET) ? Est-ce une manière délibérée d'économiser l'énergie alors que les consommateurs continuent de payer sur leurs factures la redevance EP (Éclairage public) ? Si les abonnés privés décident d'éteindre leur lumière une nuit, qu'allait devenir la ville ? ". Ce sont là autant d'interrogations de ce mouvement qui se réclame "La voix des sans voix".

En tout cas, promettent Pasteur Edoh Komi et ses collègues, "c'est à cette opération de protestation à laquelle le MMLK va soumettre incessamment les habitants de la ville. Car cette ville ne mérite pas cela de par son statut touristique". Ceci, parce que cette organisation de la société civile ne souhaite pas voir ces coins obscures de la ville se transformer en "des nids des voleurs et de braqueurs" et exposer encore plus ces "populations à la peur et à l'insécurité".

Mais en attendant, il en appelle aux " autorités à œuvrer d'arrache pieds pour résoudre cette situation énergétique qui dure de trop.