"Nous avons gagné la première manche, il reste une deuxième, la finale retour. Nous nous battrons jusqu'au bout. Rien n'est perdu pour nous, j'exhorte le public mazembien et les Congolais, en général, à continuer d'espérer. Grâce à leurs prières, nous conserverons le titre", a lancé Pamphile Mihayo à la séance d'entraînement d'hier, mardi 21 novembre, en route pour l'Afrique du Sud. Mazembe s'en va au front pour une finale qui s'annonce très alléchante, que Mihayo Pamphile, en bon compétiteur, garde la foi.

L'ancien capitaine des Corbeaux devenu entraîneur dit que samedi 25 novembre à Pretoria, SuperSport jouera à fond pour marquer le premier. C'est ainsi qu'en réponse de son côté, il mettra une tactique en place afin de le maîtriser. La tactique consistera à ne pas prendre un but dans le premier quart d'heure de jeu. Et de rassurer : "nous espérons ramener la Coupe au pays et pour y arriver, il faudra essayer d'avoir les bons arguments dans le jeu".

Faisant une lecture technique de la finale aller, Pamphile Mihayo note qu'en première période, ses poulains n'ont pas été posés : "je n'ai pas compris comment ils se sont mis sous pression et je les ai vus stresser. En deuxième période, j'ai quand même reconnu mon équipe. Celle qui sait mettre le ballon au sol et jouer pour gagner".

Pour Pamphile Mihayo, le résultat de 2 buts à 1 n'est pas mauvais. "C'est un résultat qui me plaît" déclare-t-il. Le Tout-Puissant Mazembe, explicite-t-il, a donc gagné sa finale aller, même s'il n'avait pas voulu que l'adversaire marque à Kamalondo. Je suis content du résultat parce qu'il y a un match retour à jouer ce samedi à Lucas Stadium.

Parlant des cas particuliers, l'entraîneur de Mazembe reconnais qu'au match aller, il avait donné la chance et le temps de s'exprimer à tous les joueurs avant de procéder aux changements : "à l'allure où allaient les choses, je pouvais déjà changer trois joueurs en première période". Pour Chico Ushindi, ce n'est pas parce qu'il a été moyen qu'il devait vite sortir. Je l'ai sorti au bon moment pour pouvoir amener du sang neuf. Quant à Trésor Mputu, il n'y a que quelques jours qu'il était avec nous, cela ne nous a pas empêché de compter sur lui. Dommage, sa prestation a été moyenne, il n'a pas joué vite et vers l'avant pour marquer tel qu'on espérait... Il a joué tranquille et il a été bon dans la conservation de la balle alors qu'il fallait vite se projeter devant... ». Comme qui dirait, Mihayo a tout compris et a tout réglé. SuperSport qui ne perd pas dans son terrain, semble-t-il, mouillera certainement son maillot pour ne pas perdre. Mais, Mazembe lui se contentera même d'un nul. Match à suivre samedi 25 novembre à partir de 20h 15.